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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدرى القرود.. هل يمكن أن يصيب الإنسان.. إستشارى يجيب

صدى البلد

فى ظل المخاوف من إنتشار جدرى القرود خلال السفر بالطائرات وفى المطارات بعد مضي ما يقرب من شهر من تفشي فيروس جدري القرود النادر في بريطانيا.

 أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.يعد خطر انتشار فيروس جدري القرود عن طريق قطيرات الجهاز التنفسي للآخرين خلال السفر بالطائرات وفي المطارات منخفض جداً حالياً لأن المسافرين على الرحلات الجوية  مطالبون بارتداء الكمامات فى الطائرات  و المطارات بسبب جائحة كوفيد-١٩ .

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض.. تفاصيل انتشار مرض جدري القرود في لندن

أكد  عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن جدرى القرود مرض نادر يوجد في المناطق الاستوائية الممطرة والنائية، مثل وسط إفريقيا وغربها.
و ينتقل من الحيوان إلى الإنسان و من إنسان إلى آخر، خاصة فى المناطق الاستوائية. 

أضاف أن  احتمال انتقال الجدري من القرود إلى البشر ضئيل للغاية ولفت أن التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 85% في الوقاية من جدري القردة، غير أن هذا اللقاح لم يعد متاحاً لعامة الجمهور بعد أن أُوقِف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم. 

لفت إلى أن فيروس جدري القرود ليس حديث المنشأ، وإنما كان أول ظهور له في البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية في صبي يبلغ من العمر 9 سنوات في منطقة تم فيها القضاء على الجدري في عا 1968.


طرق العدوى 

 ينتقل فيروس جدرى القرود  من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الحيوانات الحية أو النافقة و قد يحدث هذا عن طريق العض أو الخدش ، أو تحضير لحم الأدغال ، أو الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو الآفات من حيوان مصاب أو مادة ملوثة (الاتصال غير المباشر) 
 

ويمكن أن ينتقل  يعد تناول اللحوم المطبوخة بشكل غير كاف لحيوان مصاب أو مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية

وتعد  القوارض هي المستودع الرئيسي للفيروس  و تستدعي  فترات طويلة من التواصل وجهاً لوجه، مما يعرّض أفراد الأسرة من الحالات النشطة لخطر الإصابة بعدوى المرض بشكل كبير أو ملامسة الجلد المصاب  بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات.
 

أعراض جدرى القرود


• تماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي ولكنها أقل شدّة.
• تنقسم مرحلة العدوى إلى فترتين كالتالي:
• الفترة الأولى خمسة أيام :
- حمى
- صداع مبرح 
- تضخّم العقد اللمفاوية
- الشعور بآلام في الظهر وفي العضلات 
- الإعياء
- فقدان الطاقة

وقد يظهر  الطفح الجلدي فى فتة  تراوح بين يوم واحد و ثلاثة أيام عقب الإصابة بالحمى و يبدأ الطفح  على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم و يتطوّر الطفح في حوالي 10 أيام من  بقع ذات قواعد مسطّحة إلى حويصلات صغيرة مملوءة بسائل، وبثرات تليها جلبات قد تحتاج ثلاثة أسابيع لكي تختفي تماماً.
و يصيب الطفح  الوجه في 95% من الحالات 

أما عن فترة الحضانة حوالي عشرة أيام، وعادة ما تستمر الأعراض من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

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