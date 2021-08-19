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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يقتل أحد أقاربه بسبب سرقة منزل ببنى سويف

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة لأحد الأشخاص وبها عيار نارى بقطعة أرض ملك (مزارع - مقيم بدائرة المركز).


تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن) وأن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا) "تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه".


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه إتفق مع المجنى عليه على سرقة أحد المنازل وحال قيامهما بذلك كادا أن يتم ضبطهما بمعرفة الأهالى لسابقة قيام المجنى عليه بمحاولة سرقة ذات المنزل من قبل وعدم إخبار المتهم بذلك فأطلق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، كما أرشد عن السلاح المستخدم.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطعه أرض الامن العام عيار ناري امن بنى سويف عامل ببنى سويف

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