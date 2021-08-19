الدوري الممتاز.. 22 لاعبا في قائمة الأهلي لخوض مباراة المصري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة المصري المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الإسكندرية في الجولة 32 من مباريات الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا وهم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة، في التاسعة مساء غد الجمعة، على استاد الإسكندرية، أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة المصري، وفي رصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.