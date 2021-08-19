الدوري الممتاز.. 22 لاعبا في قائمة الأهلي لخوض مباراة المصري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة المصري المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الإسكندرية في الجولة 32 من مباريات الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا وهم:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة، في التاسعة مساء غد الجمعة، على استاد الإسكندرية، أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
ويدخل الأهلي مباراة المصري، وفي رصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».
وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.