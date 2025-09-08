قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو تسافر.. كيفية استخراج الباسبور 2025
تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
الرئيس السيسي في قمة "البريكس":مصر ترفض تهجير الفلسطينيين ومخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد
عبر الوسائل الافتراضية.. الرئيس السيسي يشارك في قمة "البريكس" ويبحث تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية
صدي البلد ينشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
الرئيس السيسي يهنئ كوريا الديمقراطية بذكرى تأسيس الجمهورية وإمارة أندورا بالعيد القومي
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين
أسهل طريقة لدفع فاتورة الغاز أونلاين
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
حقيقة انتماء محمد صلاح للزمالك.. الغندور يكشف التفاصيل

منار نور

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة انتماء  محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر ل نادي الزمالك .


وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد صلاح اسطورة  العالم والده طلع قال بيميل للزمالك و العقباوي كابتن صلاح في المقاولون قال صلاح زملكاوي و اخيرا باسم علي لاعب الاهلي السابق و زميل صلاح في المقاولون قال صلاح زملكاوي و بيحب الزمالك جدا و في نهائي القرن طلع صلاح و قال طبعا انتم عارفين أنا نفسي مين يكسب ".


وواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، ترسيخ مكانته كأحد أبرز صُنّاع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص الكبيرة منذ فبراير 2020، وذلك وفقًا لإحصائية نشرها موقع “سكاواكا” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

نجح صلاح في صناعة 101 فرصة كبيرة خلال 196 مباراة مع ليفربول، ليؤكد أنه لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل يقدّم إسهامًا بارزًا في الجانب الإبداعي وصناعة اللعب لزملائه داخل الملعب.

جاء في صدارة القائمة البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بـ114 فرصة خلال 145 مباراة، بينما حل البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثاني بـ107 فرص في 198 مباراة. أما صلاح فحل ثالثًا متفوقًا على عدد من أبرز الأسماء في الدوري.

إلى جانب الثلاثي المتصدر، ضمت القائمة مجموعة من الأسماء اللامعة في البريميرليج؛ حيث جاء ترينت ألكسندر-أرنولد، ظهير ليفربول، في المركز الرابع بـ94 فرصة في 180 مباراة، يليه الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، نجم توتنهام، بـ71 فرصة في 184 مباراة.

كما تواجد أيضًا كل من بوكايو ساكا، جناح آرسنال، بـ61 فرصة، ودوايت ماكنيل بـ59 فرصة، إضافة إلى جارود بوين بـ58 فرصة، وأندي روبرتسون، ظهير ليفربول، بـ53 فرصة، ثم النرويجي مارتن أوديجارد الذي جاء عاشرًا بـ51 فرصة في 155 مباراة.

