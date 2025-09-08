قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك نجم ليفربول والمنتخب الوطني المصري محمد صلاح، صورة جديدة له من أحدث ظهور عبر إنستجرام.

وظهر مو صلاح ، في الصورة من غرفة اللبس رفقة زملائه.

وواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، ترسيخ مكانته كأحد أبرز صُنّاع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص الكبيرة منذ فبراير 2020، وذلك وفقًا لإحصائية نشرها موقع “سكاواكا” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

أرقام صلاح المميزة
نجح صلاح في صناعة 101 فرصة كبيرة خلال 196 مباراة مع ليفربول، ليؤكد أنه لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل يقدّم إسهامًا بارزًا في الجانب الإبداعي وصناعة اللعب لزملائه داخل الملعب.

الصدارة لدي بروين وبرونو
جاء في صدارة القائمة البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بـ114 فرصة خلال 145 مباراة، بينما حل البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثاني بـ107 فرص في 198 مباراة. أما صلاح فحل ثالثًا متفوقًا على عدد من أبرز الأسماء في الدوري.

أبرز المنافسين في القائمة
إلى جانب الثلاثي المتصدر، ضمت القائمة مجموعة من الأسماء اللامعة في البريميرليج؛ حيث جاء ترينت ألكسندر-أرنولد، ظهير ليفربول، في المركز الرابع بـ94 فرصة في 180 مباراة، يليه الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، نجم توتنهام، بـ71 فرصة في 184 مباراة.

كما تواجد أيضًا كل من بوكايو ساكا، جناح آرسنال، بـ61 فرصة، ودوايت ماكنيل بـ59 فرصة، إضافة إلى جارود بوين بـ58 فرصة، وأندي روبرتسون، ظهير ليفربول، بـ53 فرصة، ثم النرويجي مارتن أوديجارد الذي جاء عاشرًا بـ51 فرصة في 155 مباراة.

تعكس هذه الإحصائيات الدور المحوري الذي يلعبه صلاح مع ليفربول، ليس فقط بصفته هدافًا تاريخيًا للنادي في الدوري الإنجليزي، بل أيضًا كصانع لعب قادر على خلق الفرص وتحويل مجريات المباريات، ليواصل بذلك كتابة اسمه بين أفضل النجوم في تاريخ المسابقة.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

حملات نظافة

حملات نظافة مكثفة حول المدارس استعدادا لاستقبال العام الجديد بكفر الشيخ.. صور

حملات تموينية متنوعة

ضبط 176 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا مدارس

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل إلى 40 %

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد