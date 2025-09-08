محمد صلاح يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

شارك نجم ليفربول والمنتخب الوطني المصري محمد صلاح، صورة جديدة له من أحدث ظهور عبر إنستجرام.

وظهر مو صلاح ، في الصورة من غرفة اللبس رفقة زملائه.

وواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، ترسيخ مكانته كأحد أبرز صُنّاع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص الكبيرة منذ فبراير 2020، وذلك وفقًا لإحصائية نشرها موقع “سكاواكا” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

أرقام صلاح المميزة

نجح صلاح في صناعة 101 فرصة كبيرة خلال 196 مباراة مع ليفربول، ليؤكد أنه لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل يقدّم إسهامًا بارزًا في الجانب الإبداعي وصناعة اللعب لزملائه داخل الملعب.

الصدارة لدي بروين وبرونو

جاء في صدارة القائمة البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بـ114 فرصة خلال 145 مباراة، بينما حل البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثاني بـ107 فرص في 198 مباراة. أما صلاح فحل ثالثًا متفوقًا على عدد من أبرز الأسماء في الدوري.

أبرز المنافسين في القائمة

إلى جانب الثلاثي المتصدر، ضمت القائمة مجموعة من الأسماء اللامعة في البريميرليج؛ حيث جاء ترينت ألكسندر-أرنولد، ظهير ليفربول، في المركز الرابع بـ94 فرصة في 180 مباراة، يليه الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، نجم توتنهام، بـ71 فرصة في 184 مباراة.

كما تواجد أيضًا كل من بوكايو ساكا، جناح آرسنال، بـ61 فرصة، ودوايت ماكنيل بـ59 فرصة، إضافة إلى جارود بوين بـ58 فرصة، وأندي روبرتسون، ظهير ليفربول، بـ53 فرصة، ثم النرويجي مارتن أوديجارد الذي جاء عاشرًا بـ51 فرصة في 155 مباراة.

تعكس هذه الإحصائيات الدور المحوري الذي يلعبه صلاح مع ليفربول، ليس فقط بصفته هدافًا تاريخيًا للنادي في الدوري الإنجليزي، بل أيضًا كصانع لعب قادر على خلق الفرص وتحويل مجريات المباريات، ليواصل بذلك كتابة اسمه بين أفضل النجوم في تاريخ المسابقة.