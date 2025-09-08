13 دولة تشارك في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة الدول المقرر مشاركتها في منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات، خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وضمت قائمة الدول المشاركة كل من:

آذربيجان – بلجيكا – اليونان – الهند – أندونسيا – الأردن – السويد – تايلاند – السعودية – الكويت – ليبيا – لبنان، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 157 لاعب ولاعبة، وهو ما يبشر بمستوى قوي من التنافس بين جميع المنتخبات من أجل حصد المراكز الأولى والميداليات المتنوعة.

وباتت تمثل سلسلة بطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع الجمباز، أهمية كبيرة على المستوى الدولي، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بفضل المستوى المبهر تنظيميا وفنيا.

وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز إقبال كبير من دول العالم للمشاركة، من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.