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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 78 ألف في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم   محافظ بني سويف انتظام سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها  مديرية الطب البيطري ،ضمن خطة الهيئة  العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري ، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى  78ألف و392 رأساً ،بواقع: 69ألف و418من الأبقار و8403من  الجاموس،571من الأغنام والماعز،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة. 

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وأكد المحافظ على أهمية  تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا القطاع

بني سويف الثروة الحيوانية الكهرباء الطب البيطري خطة الدولة حيوانات

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