عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجدي الهواري لـ صدى البلد: قدمنا ياما في الجراب ياحاوي دون تخريب هويتها.. فيديو

ياما في الجراب ياحاوي
ياما في الجراب ياحاوي

كشف المخرج مجدي الهواري عن أصعب ما واجهه في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي التي تعرض حاليا في مدينة الإسكندرية.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" العرض للشاعر بيرم التونسي وهو السهل الممتنع، فكان يواجهنا صعوبة في تقديم تلك المعادلة، خاصة أن المسرحية قدمت من قبل على مسرح الدولة، وأردنا تقديم عمل يليق بحجم يحيي الفخراني، وأبطال العمل دون أن نخرب في هوية المسرحية. 

وكان قد عقدت  أسرة مسرحية “ياما في الجراب ياحاوي”، مؤتمرا صحفيا بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

وحكى شريف دسوقي، عن تفاصيل تواجده بالمسرحية وقال: "أستاذ مجدي الهواري جالي المستشفى وأنا لم أصل لحالة صحية جيدة وقال لي هتعاقد معك على مسرحية ياما في الجراب ياحاوي ويحيي الفخراني ومجدي الهواري لديهم إصرار لوجودي بالعرض، وأقول للجمهور أنا ابن المسرح، وجمهوري سيري كيف سأقدم  دوري  في المسرحية؟".

مجدي الهواري يوجه رسالة لوزيرة الثقافة بعد حضورها "ياما في الجراب ياحاوي"

مجدي الهواري تعاقد معي في المستشفى.. شريف دسوقي يكشف تفاصيل تواجده بـ ياما في الجراب يا حاوي

كما كشف مجدي الهواري، كواليس تواجد شريف دسوقي وقال: "حينما تواجدنا في الكواليس وجدت بداخله طاقه كبيرة وأحضر الطبلة وكان يغني وشجعنا للتواجد في الإسكندرية".

 

كما تحدث يحيي الفخراني عن تواجده وقال: "شريف دسوقي ممثل عظيم وانا معجب به، وكان يهمني طاقة شريف دسوقي وكلنا مرضى، وحينما جئت الي المسرحية ترددت في البداية لأن المسرح يحتاج لمجهود كبير، ولكن زوجتي شجعتني".

وتابع: "صادفني موقف مع الست أمينة رزق فقد كانت متعبة وتخوفت من أن تموت بالعرض ولكن حينما وقفت أمام المسرح تحولت لطاقة كبيرة وهذا ما رأيته في شريف دسوقي".

مجدي الهواري ياما في الجراب ياحاوي مسرحية ياما في الجراب ياحاوي الاسكندرية بيرم التونسى المسرحية

ترشيحاتنا

الدفاع السورية تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي

استعدادا لـ بيرنلي.. محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول

طالبان: ليس لدينا وقت لإجراء انتخابات ودستور جديد لأفغانستان قريبا

أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد: تجارة التخسيس نصب علني

مباحثات بين روسيا وإثيوبيا بشأن قضية سد النهضة.. وهذا ما دار بينهما

مدرب جنوب إفريقيا عن بيرسي تاو: من الجيد انضمامه للنادي الأهلي

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة تجارة الأعضاء البشرية

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

بعد تنفيذ القرار الرئاسي.. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة طمأنينة للمسافرين إلى الخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ