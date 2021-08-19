مجدي الهواري لـ صدى البلد: قدمنا ياما في الجراب ياحاوي دون تخريب هويتها.. فيديو

كشف المخرج مجدي الهواري عن أصعب ما واجهه في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي التي تعرض حاليا في مدينة الإسكندرية.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" العرض للشاعر بيرم التونسي وهو السهل الممتنع، فكان يواجهنا صعوبة في تقديم تلك المعادلة، خاصة أن المسرحية قدمت من قبل على مسرح الدولة، وأردنا تقديم عمل يليق بحجم يحيي الفخراني، وأبطال العمل دون أن نخرب في هوية المسرحية.

وكان قد عقدت أسرة مسرحية “ياما في الجراب ياحاوي”، مؤتمرا صحفيا بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

وحكى شريف دسوقي، عن تفاصيل تواجده بالمسرحية وقال: "أستاذ مجدي الهواري جالي المستشفى وأنا لم أصل لحالة صحية جيدة وقال لي هتعاقد معك على مسرحية ياما في الجراب ياحاوي ويحيي الفخراني ومجدي الهواري لديهم إصرار لوجودي بالعرض، وأقول للجمهور أنا ابن المسرح، وجمهوري سيري كيف سأقدم دوري في المسرحية؟".

كما كشف مجدي الهواري، كواليس تواجد شريف دسوقي وقال: "حينما تواجدنا في الكواليس وجدت بداخله طاقه كبيرة وأحضر الطبلة وكان يغني وشجعنا للتواجد في الإسكندرية".

كما تحدث يحيي الفخراني عن تواجده وقال: "شريف دسوقي ممثل عظيم وانا معجب به، وكان يهمني طاقة شريف دسوقي وكلنا مرضى، وحينما جئت الي المسرحية ترددت في البداية لأن المسرح يحتاج لمجهود كبير، ولكن زوجتي شجعتني".

وتابع: "صادفني موقف مع الست أمينة رزق فقد كانت متعبة وتخوفت من أن تموت بالعرض ولكن حينما وقفت أمام المسرح تحولت لطاقة كبيرة وهذا ما رأيته في شريف دسوقي".