مجدي الهواري تعاقد معي في المستشفى.. شريف دسوقي يكشف تفاصيل تواجده بـ ياما في الجراب يا حاوي

عقدت أسرة مسرحية “ياما في الجراب ياحاوي”، مؤتمرا صحفيا اليوم بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.



وحكى شريف دسوقي، عن تفاصيل تواجده بالمسرحية وقال: "أستاذ مجدي الهواري جالي المستشفى وأنا لم أصل لحالة صحية جيدة وقال لي هتعاقد معك على مسرحية ياما في الجراب ياحاوي ويحيي الفخراني ومجدي الهواري لديهم إصرار لوجودي بالعرض، وأقول للجمهور أنا ابن المسرح، وجمهوري سيري كيف سأقدم دوري في المسرحية؟".

كما كشف مجدي الهواري، كواليس تواجد شريف دسوقي وقال: "حينما تواجدنا في الكواليس وجدت بداخله طاقه كبيرة وأحضر الطبلة وكان يغني وشجعنا للتواجد في الإسكندرية".

كما تحدث يحيي الفخراني عن تواجده وقال: "شريف دسوقي ممثل عظيم وانا معجب به، وكان يهمني طاقة شريف دسوقي وكلنا مرضى، وحينما جأت الي المسرحية ترددت في البداية لان المسرح يحتاج لمجهود كبير، ولكن زوجتي شجعتني".

وتابع: "صادفني موقف مع الست أمينة رزق فقد كانت متعبة وتخوفت من أن تموت بالعرض ولكن حينما وقفت أمام المسرح تحولت لطاقة كبيرة وهذا مارأيته في شريف دسوقي".

