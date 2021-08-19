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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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‏الشهر العقاري: إطلاق المرحلة الثانية من سيارات التوثيق المتنقل خلال أيام

جمال ياقوت
جمال ياقوت

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مكاتب توثيق متنقلة والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية.  

وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الأولي شهدت إطلاق 11 سيارة توثيق متنقلة بمحافظات الجمهورية على النحو التالي:

3 سيارات بالقاهرة و2 بالجيزة و3 سيارات بالإسكندرية وسيارة بالأقصر وسيارة بسوهاج وأخرى بقنا.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من سيارات التوثيق المتنقل بالمحافظات قبل نهاية الشهر، بالتعاون مع وزارات العدل والتخطيط والاتصالات، لافتا إلى أنه تم إطلاق العديد من البروتوكولات التي ساهمت في إحداث نقلة حضارية واجتماعية واقليمية بالمصلحة خلال عامين. 

الدكتور جمال ياقوت محمد موسى رئيس مصلحة الشهر العقاري وزارات العدل

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