ما حكم اقتناء الكلب في المنزل؟.. الإفتاء تجيب

حكم اقتناء الكلب في المنزل.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول:"أقتني كلباً صغيراً وأصلي في مكان مخصص للصلاة، فهل تربيته في المنزل حرام، وهل صلاتي صحيحة؟، وهل حقاً أنه يمنع دخول الملائكة؟.

حكم اقتناء الكلب في المنزل

أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "اقتناء الكلب للحراسة أو للصيد أو منفعة كبيرة جائز لا شيء فيه، لكن إن كان لغير حاجة للتزين أو للعب أو للتسلية، فهذا حرام عند بعض الفقهاء، والبعض قال إنه مكروه أي الأفضل الابتعاد عنه"، مشيراً إلى أنه قد روي في شأن تربية الكلب لغير ما ذكر بأنه ينقص من الأجر قيراط أي أننا نفقد الثواب كل يوم وإن كنا في أمس الحاجة إلى ذلك الثواب".

ولفت إلى أنه بشأن منع الكلب دخول الملائكة البيت، إن المنع خلاف بين الفقهاء فالبعض قال بأنه مرتبط بملائكة الوحي في زمن نزول القرآن، مشدداً على أن الصلاة صحيحة لا شيء فيها ما دامت في مكان طاهر، مفتياً بما عليه فقهاء المالكية بأن الكلب طاهر.

الكلب ليس نجسًا

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم تربية الكلاب في المنزل واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، جائز شرعًا، موضحًا أن حكم تربية الكلاب في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم حرام.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟ وما حكم ملامستها؟ أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.

وأكد أمين الفتوى أن مسألة وجوب الغسل 7 مرات للآنية التي لحق بها لعاب الكلب، تعد مسألة خاصة، لافتًا إلى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل هذا الإناء، فعليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.

تربية الكلاب بغرض الحراسة

وردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، على سؤال: "ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟"، قائلة: "يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم".

وأشارت إلى أنه أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.