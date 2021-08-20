ضبط مدير مطحن بحوزته 217 طن أقماح قبل بيعها فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 217 طن أقماح محلية تم تجميعها وبيعها فى السوق السوداء"، قدرت بـ 969122 جنيها ، وحيازته 10 طن أقماح مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على حشرات "مصابه حشرياً" وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مطحن "قطاع أعمل خاص" بمحافظة بنى سويف.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

