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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار لاند روفر فيلار 2021 بالسوق المصري

تعرف على أسعار لاند
تعرف على أسعار لاند روفر فيلار 2021 بالسوق المصري

اكتسبت إصدارات العلامة التجارية لاند روفر شهرة واسعة داخل أسواق السيارات العالمية و المصرية، نسبة إلى العديد من المقاومات، مثل القدرات الخاصة بمنظومة الدفع، بالإضافة إلى التقنيات الفنية المستخدمة، إلى جانب وسائل الامن و السلامة، و الهيكل الخارجي الذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

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و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و أسعار السيارة لاند روفر فيلار 2021 داخل السوق المصري.

مواصفات السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021

 

تأتي السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 217 كيلومتر في الساعة.

و من خلال تلك القدرات الفنية لـ لاند روفر فيلار موديل 2021 تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية فقط، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.6 لتر.

 

و جاءت السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طول 4.803 متر، و بعرض يقدر بـ 2.032 متر، و 1.666 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.873 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 532 لتر.

أسعار لاند روفر فيلار 2021 في مصر 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  P250 R DYNAMIC SE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,699,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,900,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل P300 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,999,000 جنيه.

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