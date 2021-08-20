تعرف على أسعار لاند روفر فيلار 2021 بالسوق المصري

اكتسبت إصدارات العلامة التجارية لاند روفر شهرة واسعة داخل أسواق السيارات العالمية و المصرية، نسبة إلى العديد من المقاومات، مثل القدرات الخاصة بمنظومة الدفع، بالإضافة إلى التقنيات الفنية المستخدمة، إلى جانب وسائل الامن و السلامة، و الهيكل الخارجي الذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و أسعار السيارة لاند روفر فيلار 2021 داخل السوق المصري.

مواصفات السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021

تأتي السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 217 كيلومتر في الساعة.

و من خلال تلك القدرات الفنية لـ لاند روفر فيلار موديل 2021 تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية فقط، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.6 لتر.

و جاءت السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طول 4.803 متر، و بعرض يقدر بـ 2.032 متر، و 1.666 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.873 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 532 لتر.

أسعار لاند روفر فيلار 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC SE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,699,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,900,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل P300 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,999,000 جنيه.