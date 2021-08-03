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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 32 ألف دينار.. أسعار لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 في البحرين

تبدأ من 32 الف دينار
تبدأ من 32 الف دينار .. أسعار لاند روفر رنج روفر سبورت 2021

تنطلق العديد من موديلات 2021 داخل السوق البحريني، و التي تتنوع بين طراز و اخر بحسب العلامة التجارية و التصميم الخاص بكل صانع، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل نسخة، و تعد شركة لاند روفر واحدة من اقوى المشاركين داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، بالعديد من الطرازات القوية و منهم النسخة رنج روفر سبورت 2021.

مواصفات لاند روفر رنج روفر سبورت 2021

 

زودت السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 335 و 375 حصان، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي عبر ناقل حركة اوتوماتيكي السرعات، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.2 ثانية.

كما دعمت لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليدنر، سعة 5000 سي سي، قادر على انتاج قوة تتراوح بين 520 و 575 حصان، و عزم اقصى للدوران يتراوح بين 625 و 700 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة لـ 250 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/الساعة في غضون 5.3 ثانية.

بينما تأتي لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.879 مم للطول، و 2.073 مم للعرض الكلي، و 1.802 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.923 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تصل إلى 780 لتر، و بمقورة داخلية تتسم بالرحابة تحتوي على 5 مقاعد، إلى جانب العديد من وسائل التحكم و الرفاهية و برامج مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

أسعار لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2021 في البحرين

الفئة الأولى موديل 2021 بسعر 32.900 دينار بحريني.

الفئة الثانية موديل 2021 بسعر 36.900 دينار بحريني.

الفئة الثالثة موديل 2021 بسعر 38.900 دينار بحريني.

الفئة الرابعة موديل 2021 بسعر 44 الف دينار بحريني.

الفئة الخامسة موديل 2021 بسعر 47.900 دينار بحريني.

الفئة السادسة موديل 2021 بسعر 52.400 دينار بحريني.

الفئة السابعة موديل 2021 بسعر 58.400 دينار بحريني.

رقم ا قياسي ا السوق البحريني رنج روفر سبورت 2021 مواصفات لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 لاند روفر رنج روفر سبورت 2021

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