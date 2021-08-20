مدرب طائرة شباب السعودية يتحدث لـ صدى البلد عن استعداداته للبطولة الخليجية

حرصت صدي البلد علي اجراء حوار خاص مع للتونسي محمد سيبة المدير الفني لمنتخب شباب السعودية والذي أشاد به الجميع ويملك سيرة ذاتيه كبيرة من البطولات مع فرق الكرة الطائرة المختلفة. خلال تواجده بمعسكر المنتخب بالقاهرة استعداد للبطولة الخليجية بالبحرين المقرر إقامتها الأسبوع المقبل وحتي نهاية شهر أغسطس.



*أهلا بك في مصر ؟



شكرا لكم فنحن خلال معسكر المنتخب وجدنا التعامل الجيد والمساعدة من الجميع شكرا جزيلا للشعب المصري علي الدعم وحسن الاستقبال لنا.

*هل استفاد فريقك من معسكره بمصر؟



نعم جدا خوضنا مباريات ودية جيدة وعلي مستوي عالي بدنيا , وكان تجهيزا جيدا للاعبين خاصة مباراة المنتخب المصري للكرة الطائرة تحت 19 سنه وأيضا وديتي الزمالك وودية الأهلي.

*ما حلمك مع منتخب الشباب السعودي للكرة الطائرة؟



حلمي هو تحقيق بطولات خليجية وثم بطولات آسيوية وعالمية.

*هل سيكون في المستقبل تعاون بين فرق أندية الكرة الطائرة بالسعودية ومصر؟



بالطبع نعم فيوجد عناصر جيدة جدا من اللاعبين المصريين للكرة الطائرة علي أعلي مستوي وأيضا مدربين جيدين وسوف يكون بالتأكيد هناك تعاون خلال الفترة المقبلة مع الأندية بالسعودية.

*الفترة المقبلة هل سوف تشهد وجود معسكر آخر لمنتخب السعودية للكرة الطائرة بمصر؟



نعم بكل تأكيد وسوف يتخلله مباريات ودية وأيضا إجازة لمشاهدة جمال الطبيعة بمصر وبعض الشواطئ الجيدة التي سوف نقوم بزيارتها.