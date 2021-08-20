وسط 4 آلاف مشاهد.. على الحجار يتجاوز حاجز الزمن مع جمهور القلعة

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عزف سيمفونية الإبداع في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ال 29 حيث تألق نجوم فرقة الأوبرا تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر على مسرح المحكي في جولة غنائية عالمية .

تضمنت مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة وصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن عبرت عن موضوعات الأغاني ولاقت الإعجاب والاستحسان كان منها سواي ، امرأة تحب ، الكتابة علي الجدار، ربما ، طريقي ، ذكرتي ، حلق بي للقمر ، الحياة وردية ، استطعت الرقص ، عزباء في الليل ، شبح الأوبرا .. اداها كل من داليا فاروق ، جاكلين رفيق ، هشام الجندي ، الهامي أمين ، انجي محسن، عزت غانم ، تامر توفيق ، ليلي إبراهيم ، ابراهيم ناجي ، أسامة على ونالت إعجاب واستحسان الحضور .

وخلال الحفل وجهت الميتزوسوبرانو ليلى إبراهيم بالإنابة عن أعضاء الفرقة الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها المستمر للأنشطة الإبداعية في كافة ربوع مصر وكذلك للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ورئيس المهرجان والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني ومدير المهرجان على الجهود المبذولة لنشر الفنون الجادة والراقية .

بعدها تجاوز الفنان الكبير علي الحجار حاجز الزمن مع جمهور من شرائح عمرية مختلفة كان أغلبهم من الشباب والأسر المصرية وذلك بأكثر من 24 أغنية على مدار 150 دقيقة من الغناء المتواصل استعرض خلالها رحلته مع الغناء والتي امتدت لأكثر من أربعين عام أمام ٤ آلاف مشاهد ، وبلياقته الفنية المعهودة وبصوته الدافئ قدم مجموعة من أعماله الخاصة تفاعل معها الحضور كان منها ما تمنعوش الصادقين ، من غير ما تتكلمي ، ريشة ، روح جسد ، الليل واخره ، الليلة ليكي ، زي الهوا ، مفيناش من خوف ، العروسة ، روحي فيكي تروح ، يا موجة يا زرقا ، مخاصمنى يا زماني ، رمي رمشه ، غوايش ، عارفة ، تجيش نعيش ، مسألة مبدأ ، اللي اشتري ، علي اد ما حبينا ، الزين والزنية ، هنا القاهرة وبوابة الحلواني .