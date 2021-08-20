عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسط 4 آلاف مشاهد.. على الحجار يتجاوز حاجز الزمن مع جمهور القلعة

صدى البلد

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عزف سيمفونية الإبداع في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ال 29 حيث تألق نجوم فرقة الأوبرا تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر على مسرح المحكي في جولة غنائية عالمية . 

 تضمنت مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة وصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن عبرت عن موضوعات الأغاني ولاقت الإعجاب والاستحسان كان منها سواي ، امرأة تحب ، الكتابة علي الجدار، ربما ، طريقي ، ذكرتي ، حلق بي للقمر ، الحياة وردية ، استطعت الرقص ، عزباء في الليل ، شبح الأوبرا .. اداها كل من داليا فاروق ، جاكلين رفيق ، هشام الجندي ، الهامي أمين ، انجي محسن، عزت غانم ، تامر توفيق ، ليلي إبراهيم ، ابراهيم ناجي ، أسامة على ونالت إعجاب واستحسان الحضور .

وخلال الحفل وجهت الميتزوسوبرانو ليلى إبراهيم بالإنابة عن أعضاء الفرقة الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها المستمر للأنشطة الإبداعية في كافة ربوع مصر وكذلك للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ورئيس المهرجان والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني ومدير المهرجان على الجهود المبذولة لنشر الفنون الجادة والراقية .

بعدها تجاوز الفنان الكبير علي الحجار حاجز الزمن مع جمهور من شرائح عمرية مختلفة كان أغلبهم من الشباب والأسر المصرية وذلك بأكثر من 24 أغنية على مدار 150 دقيقة من الغناء المتواصل استعرض خلالها رحلته مع الغناء والتي امتدت لأكثر من أربعين عام أمام ٤ آلاف مشاهد ، وبلياقته الفنية المعهودة وبصوته الدافئ قدم مجموعة من أعماله الخاصة تفاعل معها الحضور كان منها ما تمنعوش الصادقين ، من غير ما تتكلمي ، ريشة ، روح جسد ، الليل واخره ، الليلة ليكي ، زي الهوا ، مفيناش من خوف ، العروسة ، روحي فيكي تروح ، يا موجة يا زرقا ، مخاصمنى يا زماني ، رمي رمشه ، غوايش ، عارفة ، تجيش نعيش ، مسألة مبدأ ، اللي اشتري ، علي اد ما حبينا ، الزين والزنية ، هنا القاهرة وبوابة الحلواني .

دار الأوبرا مهرجان علي الحجار الغناء قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

ترشيحاتنا

لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة

أحد السكان تخلص منها.. قرود حدائق الأهرام تسبب الذعر للمواطنين

سيراميكا كليوباترا في مهمة ثأرية أمام الزمالك

الصحة العالمية تعترف: هذه علاقة أمريكا والصين بمنشأ كورونا

مدرب طائرة شباب السعودية يتحدث لـ صدى البلد عن استعداداته للبطولة الخليجية

وزارة الرى تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

بلهاء وسذج ..هجوم عنيف من مدحت شلبي على جماهير الأهلي

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ