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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله لجماهير الأهلي: كل العواطف الحلوة بينا لازم تفضل مهما اختلفنا

صدى البلد

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة لمتابعيه من جماهير النادي الأهلي بعد اقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري المصري. 

 

‏وكتب صلاح عبد الله عبر تويتر قائلا  "إلى كل أصدقائي الأهلاوية ((كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى في خِلافنا))
((كل العواطف الحلوة بينا لازم تفضل مهما اختلفنا)) وآسف ياسِت وصباح الخير وتصبحوا على خير وجمعة مباركة عالجميع".

 

يذكر أن  الفنان صلاح عبد الله ، قال إن جمهور نادي الزمالك يستحق التحية والتقدير وهناك جملة يقولها جميع مشجعي نادي الزمالك وهي " مخلصين للابد " هذه جملة حقيقة وليست شعارات ، وجمهور الزمالك كان يزداد عددا في مواقف النادي الصعبة .
 

وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية علي قناه " الحدث اليوم " ، اتلقي مهاجمة من جماهير نادي الزمالك عندما أقوم بكتابة أي شيء علي النادي الأهلي قائلا " أنا ضد التعصب الأعمى  الذى يجعنا نقوم باستعمال ألفاظ جارحة وتنمر جارح .

 

وأوضح صلاح عبد الله، أن أي مشجع لأى نادي يجب أن يقوم بتشجيع فرقته بلطافة دون أذى أو تجريح للمشجعين الأخرين ، لافتا إلي أن الزمالك هو الذى قام بالتفريط في الدوري علي مدار سنوات كثيرة سابقة وهو من كان يهدي الدوري للنادي الأهلي علي طبق من ذهب.

 

وتوقع صلاح عبد الله فوز للزمالك في المباراة القادمة التي ستقام بين نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا .

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