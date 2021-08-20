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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من محافظة الشرقية

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

بثت الفضائية المصرية، بثا مباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة ، من مسجد عباد الرحمن بمحافظة الشرقية.

موضوع خطبة الجمعة 

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 20 أغسطس الجاري، تحت عنوان "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع".

وأكدت وزارة الأزقاف، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

افتتاحات جديدة

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 مسجداً جديداً "إحلالاً وتجديداً" و 5 مساجد صيانة وترميما، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه  1636 مسجدًا، منها  1498مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، 138 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

1. مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر –

مركز طنطا

مديرية أوقاف أسيوط

2. أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم

3. المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري

4. الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم

5. خاتم المرسلين – قرية الزاوية

6. شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم

7. أولاد منصور – قرية دير الجنادلة

8. الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة

مديرية أوقاف البحيرة

9. الرحمة – قرية العوامر

مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

10. الورثة – كفر العرب – بنها ثان

مديرية أوقاف الجيزة

11. تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1. الرحمن – القلمينا- الوقف

2. البيومي - المراشدة

3. البداورة - الوقف

4. أبو مدرة – قوص

5. التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت

بث مباشر خطبة صلاة الجمعة الشرقية موضوع خطبة الجمعة

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