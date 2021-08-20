عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تكريم الرئيس أبطال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020: 

محمد المغربي: أهمية إصدار وثيقة تأمينية لتغطية متطلبات المواهب الرياضية

مشاركة اولمبياد طوكيو
مشاركة اولمبياد طوكيو

أكد محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالي، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020،الفائزين  بـ٦ ميداليات متنوعة في إنجاز لم يحدث من قبل يؤكد مدى حرص القيادة السياسية  على دعم الشباب المصرى رياضيا وتشجيعه لتحقيق المزيد من البطولات.

وأشار محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه فى إطار العمل على الاستمرار في تحقيق البطولات لشبابنا على المستوى العالمى هناك الحاجة للبدء من الصغر والتعاون فى دعم أولمبياد الطفل المصري  والتى تعد إحدى مشروعات وزارة الشباب والرياضة  و تلقى دعم كامل من  القيادة السياسية من خلال منظمات الأعمال والمجتمع المدنى و دعم الأطفال والطلائع  التى تساهم فى اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا.

وطالب محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالى ، شركات التأمين بتبنى إصدار وثيقة تأمينية  لتغطية متطلبات واحتياجات  تلك المواهب الرياضية  التى يتم اكتشافها صحيا فى حال  الإصابات والمعاشات وغيرها من الاحتياجات وذلك فى مختلف المحافظات وتغطي كافة الأنشطة الرياضية دون تحيز لرياضة عن الأخرى مع تأمين إقامة أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات ليس فقط للتنمية الرياضية ولكن أيضا وبصورة أساسية  لغرس قيمة الولاء والإنتماء.


وقال محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالى ، أن دعم هؤلاء الشباب  يساهم في حماية شبابنا من أية تيارات مغرضة تؤثر على القوة الاقتصادية للبلاد الممثلة قى شبابنا كما أن ذلك يرفع اسم مصر عاليا مثلما حدث فى اولمبياد طوكيو حيث احتلت مصر المرتبة 53 من 206 دولة مشاركة في الترتيب العام لميداليات الدورة وفقا  لترتيب نوعية الميداليات  والتى شملت  لمصر  واحدة لكل من  الذهبية والفضية وثلاث ميداليات برونزية .

 

محمد المغربي التامين الرياضة اولمبياد طوكيو طوكيو

موضوعات متعلقة

غدا.. قطع المياه 7 ساعات عن بعض المناطق بمركز السادات

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: الوسيلة الباب الجامع للخيرات والمنجي من العقوبات

بعد اتصال هاتفي مع رئيس تونس.. العاهل السعودي يصدر توجيها عاجلا

مسلحون داخل المسجد.. كيف بدت أول صلاة جمعة بأفغانستان تحت حكم طالبان.. شاهد

كيف استعدت البنوك لتنفيذ مبادرة التمويل العقاري

إمكانية الحياة على المريخ.. اليابان تسعى لإحضار تراب من الكوكب الأحمر

إطلاق كود تأمين المسطحات المائية شواطئ وحمامات سباحة بـ العلمين..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة للإيجارات القديمة بعد حديث السيسي

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

ضرب زميله.. إيقاف لاعب جالاتا سراي 8 مباريات

6 أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2021

جريمة مساكن الزلزال.. بلطجية يشرحون جسد شاب مات دفاعا عن إهانة والدته

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ