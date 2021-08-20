محمد المغربي: أهمية إصدار وثيقة تأمينية لتغطية متطلبات المواهب الرياضية

بعد تكريم الرئيس أبطال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020:

أكد محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالي، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020،الفائزين بـ٦ ميداليات متنوعة في إنجاز لم يحدث من قبل يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم الشباب المصرى رياضيا وتشجيعه لتحقيق المزيد من البطولات.



وأشار محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه فى إطار العمل على الاستمرار في تحقيق البطولات لشبابنا على المستوى العالمى هناك الحاجة للبدء من الصغر والتعاون فى دعم أولمبياد الطفل المصري والتى تعد إحدى مشروعات وزارة الشباب والرياضة و تلقى دعم كامل من القيادة السياسية من خلال منظمات الأعمال والمجتمع المدنى و دعم الأطفال والطلائع التى تساهم فى اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا.



وطالب محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالى ، شركات التأمين بتبنى إصدار وثيقة تأمينية لتغطية متطلبات واحتياجات تلك المواهب الرياضية التى يتم اكتشافها صحيا فى حال الإصابات والمعاشات وغيرها من الاحتياجات وذلك فى مختلف المحافظات وتغطي كافة الأنشطة الرياضية دون تحيز لرياضة عن الأخرى مع تأمين إقامة أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات ليس فقط للتنمية الرياضية ولكن أيضا وبصورة أساسية لغرس قيمة الولاء والإنتماء.





وقال محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالى ، أن دعم هؤلاء الشباب يساهم في حماية شبابنا من أية تيارات مغرضة تؤثر على القوة الاقتصادية للبلاد الممثلة قى شبابنا كما أن ذلك يرفع اسم مصر عاليا مثلما حدث فى اولمبياد طوكيو حيث احتلت مصر المرتبة 53 من 206 دولة مشاركة في الترتيب العام لميداليات الدورة وفقا لترتيب نوعية الميداليات والتى شملت لمصر واحدة لكل من الذهبية والفضية وثلاث ميداليات برونزية .



