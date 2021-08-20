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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق في شقة بشارع مصنع المكرونة بـ قنا

صدى البلد

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة علي حريق في شقة بشارع مصنع المكرونة شرق مدينة قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بوقوع حريق فى شقة بشارع مصنع المكرونة، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين .

 

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من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، برئاسة العميد هاني الأتربى، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق .

 

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية شقق العقار .

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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