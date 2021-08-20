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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر ينعى منى مراد فقيدة الحساسنة: خالص العزاء والمواساة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الحاجة منى مراد، فقيدة عائلة الحساسنة، والتي وافتها المنية فجر اليوم الجمعة.

وتقدم الإمام الأكبر، بخالص العزاء والمواساة، إلى زوج الفقيدة الدكتور عبده زايد، الأستاذ بكلية اللغة العربية، وعائلتها الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتقبَّل الفقيدة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوب أبنائها وبناتها.

الأزهر ينعى الشيخ عثمان خان مفتي أوزبكستان

وكان شيخ الأزهر، قد نعى، فضيلة الشيخ عثمان خان عليموف، مفتي أوزبكستان، والذي وافته المنية اليوم الأحد.

ويذكر للشيخ الراحل  تسخير علمه في خدمة الإسلام والمسلمين، كما كانت له جهود كبيرة في نشر سماحة هذا الدين الحنيف وإعلاء شأنه، والدفاع عن وسطيته.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للشعب الأوزبكي حكومة وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

الإمام الاكبر شيخ الأزهر الحاجة منى مراد عائلة الحساسنة الجمعة

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