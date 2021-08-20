بناتنا كاملات.. سميرة الجزار تشارك في فعاليات "شبكة كاملة" لمناهضة ختان الإناث

شاركت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في فعاليات تدشين ( شبكة كاملة ) لمناهضة ختان الإناث، والتى ستعمل على التعاون مع الدولة والمجتمع المدني ومجلس النواب لتوحيد الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث .

ودعت النائبة سميرة الجزار إلى سرعة تغيير المفاهيم المغلوطة ونشر الثقافة والوعى، مشيرة إلى أنه على الإعلام والصحافة والمدارس والجامعات دور حيوى ومسئولية فى الحفاظ على صحة بناتنا الجسدية والنفسية.

وقالت الجزار فى ختام الفاعلية: "بناتنا كاملات ولا يحتجن لمشرط الطبيب ليصبحوا كاملين، والنقص هو فى الإصرار والإستمرار على إتباع العادات والتقاليد الموروثة المغلوطة."