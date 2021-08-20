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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية تكشف إنجازاتها لتطوير الخدمات للمنتفعين.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة باجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع قيادات الرعاية الطبية والعلاجية الجُدد بالهيئة، والذي أكد خلاله على وضع استراتيجية عمل موحدة لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمة الطبية المقدمة بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وتضمنت النشرة، توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع، في مجالات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنفيذ الابتكارات والاختراعات التي تخدم مجال الرعاية الصحية، بما يضمن استمرار الارتقاء بالخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

كما تضمنت لقاء الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع وفد من مستشفى الكهرباء بمقر فرع الهيئة في بورسعيد، وذلك لتناقل الخبرات عن مجال الخدمات التمريضية كونه مثال متميز بهيئة الرعاية الصحية، والذي استعرضت خلاله د. كوثر محمود نجاحات منظومة التمريض بمنشآت الهيئة، مؤكدة أهمية التعليم والتدريب المستمر للطواقم التمريضية بما يضمن جودة الرعاية الطبية المقدمة، باعتبارهم شريكا أساسيا في نجاح أداء الخدمات للمرضى وبجودة عالمية، وذلك علاوة على زيارتهم التفقدية لمستشفيي النصر التخصصي للأطفال والسلام التابعين للهيئة ببورسعيد للإطلاع والتعرف على أرض الواقع على نظم الجودة والاعتماد والميكنة بمستشفيات الهيئة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.      

 

وتضمنت أيضًا، إعلان هيئة الرعاية الصحية موعد عقد امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق بمعاهد رعاية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022/2021، والتابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد في (16-19) من شهر أغسطس الجاري، إضافة إلى إعلان نجاح إعادة تسجيل مستشفى السلام بورسعيد لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مطابقتها المعايير والاشتراطات الموضوعة للجودة بما يتواكب مع أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة العالمية.

 

وشملت النشرة، تقديم مستشفى النصر التخصصي للأطفال 400 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، تشمل الخدمات بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والفحوصات التشخيصية والمعملية وكذلك العمليات والتدخلات الجراحية، وكذلك الإعلان عن الخدمات الطبية المتميزة بمستشفى النصر كأول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد المستشفيات 2021، والتي تضمنت خدمات علاج أمراض القلب بالجراحات والقساطر والعلاج بالطب النووي والإشعاعي والقساطر المخية والتداخلية، وغيرها من خدمات علاج الأورام والغسيل الكلوي للأطفال.

كما شملت، استكمال هيئة الرعاية الصحية حملة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام لدي السيدات والرجال فوق الأربعين عامًا، ومرضى الكُلى المزمنة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر)، علاوة على حملتها "ضد الكسر" والتي أطلقتها للكشف عن لين العظام لدى الأطفال وكذلك قياس كثافة العظام للكبار عن طريق الفحوصات المتقدمة بجهاز DEXA بمستشفى السلام في بورسعيد، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وشملت أيضًا، استحداث هيئة الرعاية الصحية آليات جديدة للتعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، بضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم وبجودة عالمية، وكذلك استحداث خدمة جراحات المسالك البولية باستخدام المنظار في مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، إضافة إلى نشر فيديو يؤكد التجهيزات العالمية بمستشفى إيزيس التخصصي في المحافظة كونها أول مستشفى متخصص لعلاج أمراض النساء وعمليات الولادة ورعاية الأطفال المبتسرين بالأقصر.

نشرة (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية دورية، تصدر بشكل أسبوعي المركز الإعلامي للهيئة، لعرض انجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية انتفاعه بها، إضافة إلى أنها تسهم في دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.

الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي منظومة التامين الصحي الشامل الخدمات التمريضية

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