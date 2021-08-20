إيحاءات جنسية ونكات خادشة للحياء.. سقطات مدحت شلبي تعرضه للإيقاف طوال مسيرته

يبدو أن الإعلامي مدحت شلبي لم يتوقف عن إيقاع نفسه في العديد من السقطات منذ تواجده في التعليق الرياضي، أو تقديم البرامج الرياضية بشكل مستمر، فقد تم إيقاف شلبوكة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من مرة، بسبب سقطاته المستمرة ضد الجماهير والأندية واللاعبين.

قرار إيقاف شلبي الأخير ..

مدحت شلبي اون تايم سبورت

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بعد ما بدر منه في حق جماهير النادي الأهلي ووصفهم بـ "البلهاء".

جاء ذلك خلال حديثه عن تفويت المباريات في الدوري المصري لصالح نادي الزمالك.

وقالت القنوات في بيانها: “انطلاقا من السعي الدائم لتقديم اعلام رياضي هادف ومحتوي يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ إحترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية.. قررت إدارة قنوات اون تايم سبورتس وقف ظهور الاعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس علي قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم"ز

هاجم الإعلامي مدحت شلبي جماهير الاهلي وبعض الإعلاميين عقب تعالي نغمة “ التفويت ” بعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن الحديث عن التفويت لا يتفوه به سوى “ البلهاء والسذج”، مشددا أنه لا يوجد مدرب في العالم من الممكن أن يطالب لاعبيه بهزيمة مباراة .

وأضاف أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مدرب كبير فكيف له أن يطالب لاعبيه “ بتفويت المباراة مشددا أنه أمر غير منطقي قائلا ” طب لو جلال عمل كده مش ممكن يختلف مع اللاعب واللاعب يطلع يكشف اللي حصل".

عام 2010 مع مدحت شلبي في مودرن سبورت..

مدحت شلبي مودرن سبورت

خرج الإعلامي مدحت شلبي عن النص أثناء برنامجه «مساء الأنوار» على قناة «مودرن سبورت» عندما تلفظ بـ «نكتة» خادشة للحياء على الرغم من قراءته لها قبل إذاعتها على الجماهير.

وأثناء حديثه، قرأ شلبي بعض رسائل المشاهدين كالمعتاد ثم توقف للحظة قبل أن يقرر إلقاء «نكتة» على آذان الجماهير.

وتضمنت «النكتة» إيحاءات جنسية صريحة كان من غير اللائق التلفظ بها على الهواء مباشرة وألفاظا خارجة.

عام 2017 مدحت شلبي يهاجم حسام البدري..

مدحت شلبي

وقع الاعلامي مدحت شلبي في خطأ كبير عندما اتهم حسام البدرى المدير الفني للأهلي بعدم إلمامه باللوائح الخاصة بمسابقة كأس مصر على خلفية مباراة الداخلية التى انتهت بفوز الفارس الأحمر بهدفين لهدف.

جاء ذلك علي خلفية تصريحات شلبي باحتفاظ البدرى بالتبديل الثالث تحسبًا للاحتكام للوقت الإضافي وهو ما اعتبره شلبي غير صحيح وعلي أساسه وجه سهام النقد للمدير الفني للأهلى وسط صمت المحللين فى الاستوديو اللذين لم يصوّبوا لشلبى خطأه فى عدم اللإلمام باللوائح.

وأنصف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موقف البدرى وأكد صحة موقفه في تصريحات تليفزيونية.

صبت الجماهير الحمراء جام غضبها على شلبي بـ مواقع التواصل الإجتماعى واتهمته بـ تعمد الهجوم على البدرى.

عام 2019 مدحت شلبي يستمر في الإيحاءات..

مدحت شلبي بيراميدز

وقع الإعلامي والمعلق الرياضي المعروف مدحت شلبي في سقطة مهنية كبيرة خلال تعليقه على هدف علي جبر مدافع بيراميدز في شباك الزمالك خلال أحداث المباراة في الدوري الممتاز.

وجاء تعليق شلبي على الهدف حاملاً إيحاءات جنسية للتذكير بزفاف علي جبر مدافع بيراميدز وصاحب الهدف غداً الخميس.

وقال شلبي على الهدف خلال إذاعته للمباراة على قناة النيل للرياضة " هدف من العريس في الشباك العذراء، ولا بلاش العذراء نخلي العذراء ليوم الخميس".

تبرؤ شبكات التليفزيون من مدحت شلبي في عام 2019..

نفى هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية وقتها، تبعية مدحت شلبي لقطاع التليفزيون، مؤكدا أنه يعمل في الأستوديو التحليلي التابع للشركة الراعية، وليس التليفزيون المصري.

وأوضح أن إدارة التليفزيون لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد شلبي، ولكن الشركة الراعية هي صاحبة الحق في ذلك.

لكن مصادر في التليفزيون قالت: “إن إدارة قناة النيل للرياضة، استقرت على فسخ التعاقد مع مدحت شلبي، وإيقافه لحين التحقيق معه”.

قدم مذيعان في قناة النيل للرياضة شكوى طالبا فيها بمحاسبة شلبي، بسبب الألفاظ الخارجة التي استخدمها، وقدما اعتذارا للمشاهدين، وطالبا المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ قرار ضده.

إيقاف شلبي عن التعليق لنهاية الموسم عام 2019 ..

أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وقتها، إيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية الموسم، عقابًا على ما بدر منه خلال تعليقه على مباراة الزمالك أمام بيراميدز.

شلبي ونادي إنبي عام 2020..

سقطة إعلامية لمقدم البرامج والمعلق الرياضي مدحت شلبي بعدما أهان نادي إنبي بطريقة أغضبت الفريق البترولي، الذي أصدر بياناً عاجلاً للرد فيه على ما صرح به الإعلامي خلال إحدى حلقات برنامجه المذاع على فضائية "القاهرة والناس".

وبدأت الأزمة عندما تحدث مدحت شلبي ومجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عن الفارق بين الأهلي وإنبي عندما ضم صلاح محسن.

وقال شلبي إن سبب عدم ظهور اللاعب بصورة جيدة مع الأهلي أن الملايين من الجماهير تتابعه، "لكن فى إنبي فيشاهده والده وأصحاب محطات البنزين"، وهي الجملة التي أثارت ضحك مجدي عبدالغني بشكل لافت.

من جانبه، أصدر مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة زكريا السيد، بياناً للرد فيه على ما صرح به الإعلامي مدحت شلبي.

وأعلن النادي البترولي عن مقاطعة أي برنامج يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على أي قناة، وتقديم شكوى لإدارة قناة "القاهرة والناس" بشأن ما تناوله عن النادي خلال برنامجه بالقناة.

وأوضح النادي أنه طلب في شكواه التحقيق مع مدحت شلبي فيما بدر منه خلال تقديمه البرنامج، مع تقديم اعتذار رسمي لنادى إنبي.

وأعرب نادي إنبي عن استيائه ورفضه الشديد لما تناوله مدحت شلبي ببرنامجه بقناة القاهرة والناس عن نادى إنبي والمساس به بشكل غير لائق واصفاً ذلك بـ “السلاطة الإعلامية”.

وأضاف البيان أن نادى إنبي بقدر أنه نادٍ غير جماهيري، إلا أنه قدم للكرة المصرية ما يستحق التقدير والاحترام سواء بالنسبة للفريق الأول أو قطاع الناشئين.

وأكد البيان أن النادي دائما على الحياد وعلاقته متميزة بجميع الأطراف بالمنظومة الإعلامية منذ صعوده للدوري المصري الممتاز.