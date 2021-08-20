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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. إيقاف مدحت شلبي.. بث الدوري الإيطالي مجانا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الإعلامي مدحت شلبي
الإعلامي مدحت شلبي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة  المحلية والإفريقية والعالمية.

 

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

 

إيقاف مدحت شلبي بعد هجومه على جماهير الأهلي
أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس  إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بعد ما بدر منه في حق جماهير النادي الأهلي ووصفهم بالبلهاء .

 

عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي
دافع أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج “ أوضة اللبس"، عن زميله الإعلامي مدحت شلبي، بعد أزمة الأخير، مع جماهير النادي الأهلي.

 

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. بث مباريات الدوري الإيطالي مجانا
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بث بعض مباريات الكالتشيو، مجانا عبر قناتها الرسمية، على موقع يويتوب.

 

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا
يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

عرض نجم الإنتاج الحربي على الزمالك
عرض أحد وكلاء اللاعبين مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي على مسؤولي نادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

 

سر منع مؤمن زكريا من العلاج في لندن ومتعب يكشف التفاصيل
طالت الشائعات مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق خلال الفترة الماضية إثر تعرضه لوعكة صحية ونقل علي إثرها لـ المستشفي .

 

مصطفى محمد على رادار بطل الدوري الفرنسي
أكد تقرير صحفي، أن نادي ليل “بطل الدوري الفرنسي” الموسم الماضي، يستهدف التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ضرب زميله.. إيقاف لاعب جالاتا سراي 8 مباريات
قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف البرازيلي ماركوس تاكسييرا لاعب فريق جالاتا سراي، 8 مباريات، بسبب  اعتدائه على زميله في الفريق ، خلال مواجهة جيرسون سبور، التي أقيمت الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة الدوري التركي.

 

قبل مواجهة بيرنلي.. وفاة والد فابينيو نجم ليفربول
أعلنت ريبيكا تافاريس زوجة البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول، وفاة هنريكي تافاريس “ والد نجم الريدز”.


 

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