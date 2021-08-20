سر منع مؤمن زكريا من العلاج في لندن ومتعب يكشف التفاصيل

طالت الشائعات مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق خلال الفترة الماضية إثر تعرضه لوعكة صحية ونقل علي إثرها لـ المستشفي .

وكان مؤمن زكريا تعرض لحالة اغماء في بيته وسقط علي الارض واصيب بإرتجاج بسيط في المخ وتم نقل اللاعب الي المستشفي .

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان علي حالته عاد الي منزله ، الا أن الشائعات قالت ان حالته تدهورت للغاية وهو مالم يحدث .

وخرجت زوجة مؤمن زكريا تنفي تدهور حالة اللاعب وقالت عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :والله العظيم أنا شوفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل ، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته

واختتمت : بلاش الكلام ده ياجماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله ”.

منع مؤمن زكريا من السفر

قال عماد متعب في تصريحات تلفيزيونية : دائما الاتصال مع مؤمن زكريا وأطمئن عليه هو تعب شويه ودخل المستشفي وخرج ربنا يشفيه ويرجعه لأهل بيته بالصحة السلامه .

وأضاف عماد متعب : اتمني من اللاعبين والجماهير الوقوف بجانب مؤمن زكريا مثلما كانوا بجانبه حينما كان لاعبه ، النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب يحاولو دعم مؤمن زكريا معنويا دائما .

وأكمل عماد متعب : مؤمن زكريا يحتاج لإنتهاء تأشيرة سفره لـ لندن لإستكمال رحلة العلاج واتمني ان يتم الاسراع في إستخراجها فقط من المسؤولين .