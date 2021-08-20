عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر منع مؤمن زكريا من العلاج في لندن ومتعب يكشف التفاصيل

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

طالت الشائعات مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق خلال الفترة الماضية إثر تعرضه لوعكة صحية ونقل علي إثرها لـ المستشفي . 

وكان مؤمن زكريا تعرض لحالة اغماء في بيته وسقط علي الارض واصيب بإرتجاج بسيط في المخ وتم نقل اللاعب الي المستشفي . 

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان علي حالته عاد الي منزله ، الا أن الشائعات قالت ان حالته تدهورت للغاية وهو مالم يحدث . 

وخرجت زوجة مؤمن زكريا تنفي تدهور حالة اللاعب وقالت عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :والله العظيم أنا شوفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل ،  الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته

 

واختتمت :  بلاش الكلام ده ياجماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله ”.

منع مؤمن زكريا من السفر 

 

قال عماد متعب في تصريحات تلفيزيونية : دائما الاتصال مع مؤمن زكريا وأطمئن عليه هو تعب شويه ودخل المستشفي وخرج ربنا يشفيه ويرجعه لأهل بيته بالصحة السلامه .

وأضاف عماد متعب  : اتمني من اللاعبين والجماهير الوقوف بجانب مؤمن زكريا مثلما كانوا بجانبه حينما كان لاعبه ، النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب يحاولو دعم مؤمن زكريا معنويا دائما .

وأكمل عماد متعب : مؤمن زكريا يحتاج لإنتهاء تأشيرة سفره لـ لندن لإستكمال رحلة العلاج واتمني ان يتم الاسراع في إستخراجها فقط من المسؤولين . 

مؤمن زكريا الأهلى عماد متعب

ترشيحاتنا

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة للإيجارات القديمة بعد حديث السيسي

السعودية.. إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام كوكايين مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

هل يمكن أن تشتعل السيارات الكهربائية بسبب السيول؟

إجراءات جديدة للمسجدين الحرام والنبوي.. تفاصيل

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. بث مباريات الدوري الأيطالي مجانا

أفغانستان وليبيا على الطاولة.. بوتين يستقبل ميركل في زيارة وداع بموسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

ضرب زميله.. إيقاف لاعب جالاتا سراي 8 مباريات

جريمة مساكن الزلزال.. بلطجية يشرحون جسد شاب مات دفاعا عن إهانة والدته

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

سر منع مؤمن زكريا من العلاج في لندن ومتعب يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ