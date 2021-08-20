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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بينها أقمشة وخمور.. احباط 10 محاولات للتهرب الجمركى

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات برئاسة الدكتور هشام العدوي بالتنسيق مع ادارة متابعة الاعفاءات والادارة المركزية للسماح المؤقت والادارة العامة للمناطق الحرة من ضبط 10 محاولات للتهرب الجمركى لشركات والاشخاص لمخالفتهم لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى

واللجان المشكلة من روماني فؤاد ومحمد اسماعيل ونادر جورج ومايكل سمير وعبدالله ابراهيم و روفايءيل سليمان مديري الادارات ، وهشام فتحي و محمد عبدالله ومحمود النجار ومصطفي سلطان و وائل شعبان وقناوي عثمان وعبد المنصف  عبد العال وحسن زايد واحمد عسكر مفتشي الادارة العامة للمكافحة بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات .

وتم ضبط كميات من الأقمشة والمشروبات الكحولية (خمور) اجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وسيارات مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية.  

وبلغ اجمالي التعويضات المستحقة  2995077.2  2 مليون و995 ألف و77 جنيها .

وتقدم أصحاب الشأن بطلبات تصالح في جميع المحاضر وقاموا بسداد المستحقات الجمركية بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل اول الوزارة رئيس المصلحة بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مكافحة التهرب الجمركى هشام العدوى

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