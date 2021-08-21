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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| المفتى: الرئيس حريص على إظهار الدين فى ثوبه الحضارى.. تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

شوقى علام: للمفتى "أجر" حتى وإن لم يصب الفتوى الحق عند الله
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، من يتحمل الوزر المفتي والمستفتي.
 

المفتي بعد مد خدمته: الرئيس السيسي أولاني وفريقي ثقة كبيرة
توجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بمد خدمته عاما، بعد بلوغه السن القانونية.
 

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم
قدم المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب السابق، حلا لتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.
 

الإصدارات المؤمنة: 13 خطا تكنولوجيا متنوعا عالميًا بـ المجمع .. فيديو
قال المهندس سامح العكاري رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، إن هناك 13 خطا تكنولوجيا متنوعا على مستوى العالم داخل المجمع، لافتا إلي أن الخط يبدأ بالمواد الخام وينتهى بمنتج نهائى لصالح أى جهة متعاقد معها المجمع.

تكافؤ الفرص بـ التخطيط تكشف تفاصيل التدريب بالوحدة وأهم أهدافه|فيديو
قالت الدكتورة شيماء سراج مدير "تكافؤ الفرص" بوزارة التخطيط، إن الوحدة تقرر إنشاؤها منذ 6 أشهر ماضية، وجرى تحديد مهام الوحدة لتعكس مؤشرات العمل داخليا والمساواة بين الجنسين، ومنظومة التواصل.
 

المفتى: الرئيس حريص على إظهار الدين فى ثوبه الحضارى مع الحفاظ على الثوابت
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء لها خبر طويلة فى مجال الفتوى، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دار الإفتاء تتويج لما قدمته خلال تاريخها.
 

بعد حادث جنوحها..سفينة "إيفرجيفن" تعبر قناة السويس
أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها، عبور سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، اليوم الجمعة، قناة السويس للمرة الأولى منذ حادث جنوحها في مارس الماضي في المدخل الجنوبي للقناة، والذي تسبب في تعليق الملاحة لقرابة أسبوع.
 

محام: لا يجوز للمشرع تجاهل الأحكام الدستورية بشأن الإيجار القديم
تحدث  المحامي شريف الجعار رئيس رابطة المستأجرين، عن الإيجارات القديمة، ومشكلة الإيجار القديم؛ لحل التشابك بين المالك والمستأجر.
 

زيادة القيمة وإنشاء صندوق تكافلى.. اقتراح لحل مشكلة الإيجار القديم
طالب المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب السابق، بتدخل الجهات المعنية للنظر فى أمر الشقق المغلقة فى مصر، خاصة فى ظل تعقد الأمور بسبب الإيجار القديم.

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