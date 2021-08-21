حبس عاطل لحيازته فرد خرطوش و900 قرص كبتاجون بالمطرية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عاطل، 4 يام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش- 900 قرص لعقار الكبتاجون المخدر بمنطقة المطرية.

وكلفت جهات التحقيق بارسال عينة من المضبوطات المخدرة الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها واعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه ذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحيط منطقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار كمية من مخدر الحشيش- 900 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، وأقر بإرتكابه عدد (3) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.