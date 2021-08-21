أخبار توك شو .. أحمد موسى يعترض على ضربة جزاء الزمالك .. وأخر تطورات الموجة الرابعة من كورونا وتابعيات الثانوية العامة

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علام: مرصد الفتاوى التكفيرية أصدر 600 تقريرا من خلال تحليل الأحداث والفتاوى

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن إنشاء مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة"، مع ظهور جماعة داعش الإرهابية عام 2014.

وأكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، مرصد الفتاوى التكفيرية يعمل من خلال 3 محاور وهى رصد الفتاوى التكفيرية، تحليل ما تم رصده، ومن ثم إصدار تقرير عن عملية الرصد،

وكشف المفتى أن المرصد أصدر 600 تقرير حتى الآن كلها تصنع الخبرة التي اكتسبناها من خلال تحليل الأحداث والفتاوى.

أحمد عبد الرازق: الخط الساخن لمبادرة إحلال المركبات المتقدمة 15707

أكد أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، تفاصيل جديدة عن المبادرة، مشير الي أن جميع السيارات يتم تصنيعها بتكنولوجيا الوقود المزدوج.

وأضاف احمد عبدالرازق، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنه استهلاك الغاز أقل 50 من مصروفات البنزين، والميكروباص يتمتع بأكبر نسبة من الحوافز، والدولة تسدد مقدم السيارة بدلا من المواطن وهو 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه".



التنمية الحضرية: مقترح لتحويل مستشفى الجذام إلى مركزى للأمراض الجلدية

قال المهندس أسامة إسماعيل منسق صندوق التنمية الحضرية، إن قطار التنمية وصل منطقة مستعمرة الجذام بالخانكة في القليوبية.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع" مع الإعلامية دينا عاصم المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أنه سيتم تطوير المنطقة كاملة وتوفير جميع المرافق، كما تم الاتفاق مع محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الكامل ‏لسرعة الرفع المساحى للمنطقة وحصر قاطنى عزبة الشهيد عبد المنعم رياض، وحصر الأراضى ‏الزراعية لوضع التصور الأولى للتطوير.

وزير التعليم العالى : نتمنى عودة الدراسة بالشكل التقليدى إذا لم يتم رصد زيادة فى أعداد مصابى كورونا



نصح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الطلاب، ألا يحددوا مصيرهم وفقًا للمجموع، معقبا:"تحديد مصيرك طبقًا لمجموعك مش مفروض يحصل، ونصيحة عند كتابة الرغبات،" اكتب الكلية التي تريدها في كل مكان، قبل أن تنتقل للرغبة التالية".



وأوضح وزير التعليم العالي، خلال تصريحاته فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، أن عدد الجامعات زاد بشكل كبير من الأهلية والخاصة والدولية وغيرها، والكليات الحكومية أو الجامعات الخاصة الأهلية والتكنولوجية بها برامج المستقبل التكنولوجيا الحديثة وبرامج تسهل على الطالب فرصة عمل عند تخرجه ولدينا مبادرات عديدة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بتشجيع الطلاب بمنح دراسية.





أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية



علَّق الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة "صدى البلد"، على أحداث مبارة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؛ بعد أن احتسب محمد الحنفي حكم اللقاء، ركلة جزاء للزمالك، ونجح أحمد زيزو في إحرازها.

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عليك أن تلقي نفسك في منطقة الجزاء وتحصل علي هدية فورا.. الفار الفار... شيء خارج المنطق.. للأسف.. منظومة كرة القدم تحتاج للإصلاح".





وزير التعليم العالى: نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد أفرز قدرات حقيقية للطلاب



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى ، إن مقارنة درجات الثانوية العامة خلال هذا العام بدرجات العام الماضي غير طبيعية، مؤكدًا أن الدرجات عادت لمعدلاتها المنطقية، مشيرًا إلى أنه خلال أوائل الستينيات كان الطالب يدخل صيدلة بمجموع 66%، معقبا "الآن عودة طريقة التقويم والقياس".





أول تعليق للطالب المصري الحاصل على المركز الأول في الثانوية الدولية بالإمارات



عبر الطالب جورج موسى، الحاصل على المركز الأول في الثانوية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عميق فرحتها وتقديرها بتحقيق هذا المركز العلمي، مؤكدا انه لم يكن يتوقع هذا الأمر.

وأضاف جوروج موسى، في لقاء عبر سكايب مع الاعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، انه درست ١٣ مادة ومنهم مواد علمية ورياضيات، ومواد أخرى عن اللغة والكمبيوتر، متابعا أنه درست مواد اعلام وبيزنس.



شوقى علام: للمفتى "أجر" حتى وإن لم يصب الفتوى الحق عند الله

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، من يتحمل الوزر المفتي والمستفتي.

وأكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قائلا:" القضية ليست قضية وزر، القضية قضية اجتهاد بشر به الرسول حتى يحرك العقل".

وأوضح المفتي قائلا:" ان الرسول بشر المفتى بإن عليك مسئولية وعليك بذل ما تستطيع من جهد فى 3 عناصر وهي، فهم النص الشرعي، فهم الواقع، ربط ما تم فهمه من النص الشرعى بـ بالواقع المتغير".





المفتي بعد مد خدمته: الرئيس السيسي أولاني وفريقي ثقة كبيرة

توجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بمد خدمته عاما، بعد بلوغه السن القانونية.

وقال شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق:" اتقدم بخالص شكري واعتزازي بهذه الثقة الكبيرة التى اولانى إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي".



أحمد الطاهري: العدالة الاجتماعية المفهوم المصري لحقوق الإنسان



ال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن الفكر الإصلاحي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح مشروعًا قوميًا يبحث عن مستقبل بلد وطموحات شعب.

وأضاف الطاهري، خلال حلقة اليوم من برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن الدولة تعاملت مع ملف الإرهاب من كافة جوانبه، من أجل تجفيف منابعه، لافتا إلى نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي المصري بشهادة المؤسسات الدولية.