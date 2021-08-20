أحمد عبد الرازق: الخط الساخن لمبادرة إحلال المركبات المتقدمة 15707

أكد أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، تفاصيل جديدة عن المبادرة، مشير الي أن جميع السيارات يتم تصنيعها بتكنولوجيا الوقود المزدوج.

وأضاف احمد عبدالرازق، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنه استهلاك الغاز أقل 50 من مصروفات البنزين، والميكروباص يتمتع بأكبر نسبة من الحوافز، والدولة تسدد مقدم السيارة بدلا من المواطن وهو 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه".



وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، أن الخط الساخن لمبادرة إحلال المركبات المتقدمة ١٥٧٠٧.

وفي السياق نفسه أشار الي أن من ضمن شروط الدخول في المبادرة أنه يجب أن يكون مر على السيارة منذ صنعها 20 عاما أو أكثر، ويكون عمر صاحب السيارة يتراوح ما بين 21 سنة، حتى سنة 65 عاما.

وأنهى أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقدمة، انه تكون رخصة السيارة سارية أثناء التقدم لمبادرة الإحلال، متابعا أن تكون مسجلة بإحدى المحافظات السبعة المسجلة فى المرحلة الأولى.



