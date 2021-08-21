عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسيات أدبية وعرض موسيقى عربية بثقافة القليوبية

ثقافة القليوبيه
ثقافة القليوبيه

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية أدبية تضمنت محاضرة بعنوان "الأدب الفرنسي" القاها أسامة الجوهري، ثم أمسية شعرية شارك فيها الشعراء نجاح علي، أشرف سليمان، طارق الترك، محمد عبيد، وقصة قصيرة للقاص طه سنجر. وعقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "أثر الصحافة الثقافية في الأدب المعاصر" ألقاها الصحفي مجدي صالح، أوضح فيها أن الدور الرئيسي للصحافة هو نشر وتنمية الوعي الثقافي لدي القراء علي مدى أكثر من قرن ونصف، ومع ظهور الصحف ساهم كبار الكتاب بإبداعاتهم وكتابتهم في إمتداد الحركة الثقافية في الوطن العربي، وأن الصحف المتخصصة الإبداعية مثل مجلة المسرح ومجلة الثقافة الجديدة كان لها دور هام في نشر الوعي الثقافي لدي الشباب وكبار المبدعين.

نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها، محاضرة عن "برامج السويشال ميديا وأهميتها وكذلك الأثار السلبية"، القتها لمياء مصطفى؛ وناقش بيت ثقافة سنديون كتاب "المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم" تأليف درية شفيق، يرتكز الكتاب على هدفين الهدف الأول هو عرض كفاح المرأة المصرية منذ عهد الفراعنة، والثاني توضيح موقف الإسلام السمح من مطالب المرأة وحقوقها، وأعدت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة ورشة حكي للأطفال لقصة "الليمون العجيب" ضمن سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال.

بثت صفحة الفرع الرسمية، محاضرة أعدها قسم المكتبات بالفرع بعنوان "الفشل أول طريق النجاح" بصوت هبة عبدالرؤوف، كما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "مهارات التواصل وخدمة العملاء" بصوت شيماء مخيمر، إلى جانب عرض لمجموعة لوحات للموهبة الشابة محمد عبدالحميد، وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة القناطر الخيرية أغنية "أهو ده اللي صار" بقيادة المايسترو إيمان الجميل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة وفنية بفرع ثقافة القليوبية ببيت ثقافة الخانكة الفنان جلال عثمان

ترشيحاتنا

حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان بالساحل

نائب رئيس الزمالك : تصرف جنش مرفوض وجلسة الحسم مع بنشرقي بعد نهاية الدورى

حكم قضاء سنة الفجر القبلية .. دار الإفتاء ترد

بريطانيا: مبيعات السيارات الكهربائية تتفوق على الديزل

حسين لبيب يكشف تطورات أزمة جنش حارس الزمالك

أمريكا تعلق على تقارير بتعرض رعاياها للضرب في أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ