نائب رئيس الزمالك : تصرف جنش مرفوض وجلسة الحسم مع بنشرقي بعد نهاية الدورى

رفض محمد الإتربى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك التصرف الصادر من جانب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ومغادرته معسكر الفريق بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء أمس الجمعة.

قال الإتربي عبر تصريحات تليفزيونية: جنش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم فى الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

أضاف: الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لديه تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد ولا بد من احترام قرار الجهاز الفني خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال لكون الفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة.

أضاف : سوف نعقد جلسة الحاسم مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق ووكيله كريم البلق فى نهاية الموسم الجارى لحسم ملف التجديد.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق فقط نجح اشرف بن شرقي في ادراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد الي بنشرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

وسجل احمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في احرازها ببراعة كبيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما تجمد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

الشوط الأول

وبدأت المباراة حماسية بين الفريقين لتشهد الدقيقة الثانية من عمر اللقاء هجمة سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من ميدو جابر مرت أعلى عارضة أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

ورد الزمالك سريعا علي هجوم سيراميكا بهجمة خطيرة في الدقيقة الثالثة بعد كرة طولية وصلت للجزيري الذي استلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وحاول ارسال كرة عرضية أرضية ولكن أبعدها دفاع سيراميكا إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وواصل الزمالك هجومه الضاغط على فريق سيراميكا كليوباترا من اجل احراز هدف أول لإراحة اعصابه وارباك حسابات سيراميكا كليوباترا .

وشهدت الدقيقة 16 تبديل أول اضطراري في صفوف فريق سيراميكا كليوباترا بخروج محمد توني بعد أصابته ونزول شريف دابو بدلا منه.

وكاد سيراميكا كليوباترا أن يخطف الهدف الأول في الدقيقة 20 ولكن فشلت محاولاته بعدما احتسب حكم المباراة تسلل علي شادي حسين قبل ان يصل الي مرمي الزمالك.

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم المتواصل علي لاعبي سيراميكا كليوباترا بحثا عن الهدف الأول ولكن بدون خطورة قوية علي حارس مرمي سيراميكا.

وفي الدقيقة 27 كاد سيراميكا أن يخطف هدف غالي بعد تسديدة قوية من شادي حسين لاعب فريق سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى المقص الأيسر بقليل.

وواصل لاعبو سيراميكا كليوباترا تمريراته على حدود منطقة جزاء الزمالك بحثا عن فرصة هدف وامتصاص حماس لاعبي الزمالك.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 30 لاعتراض الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا علي وجود جماهير لفريق الزمالك داخل استاد السويس.

واحرز احمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد اربع دقائق فقط نجح اشرف بن شرقي في ادراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد الي بنشرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن أحداث الشوط الأول حيث جاءت حماسية بين الفريقين حيث هدد لاعبي الزمالك مرمي سيراميكا في الدقائق الأول بحثا عن الهدف الثاني.

وكاد الزمالك أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 53 بعدما انفرد احمد سيد زيزو بعامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا الذي تصدى للاعب ليسقط زيزو داخل منطقة الجزاء ليحتسبها ركلة جزاء للزمالك.

ونجح احمد زيزو في استغلال ركلة الجزاء التي تسبب فيها واحرز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60.

وكاد سيراميكا كليوباترا أن يسجل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 67 عن طريق احمد محسن بعد تسديدة قوية لركلة حرة من خارج منطقة جزاء الزمالك تصدى لها ابو جبل ببراعة كبيرة.

وسيطر لاعبي سيراميكا على الكرة وكادوا ان يدركوا هدف التعادل في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من شادي حسين تصدي لها ابو جبل ببراعة شديدة.

وكرر لاعبي سيراميكا كليوباترا محاولاته لإدراك التعادل بتسديدة قوية من كوامي بونسو لاعب فريق سيراميكا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس أبو جبل من يسار مرماه ببراعة.

وفشل أوباما في إحراز الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 82 بعد كرة طولية ارسلها زيزو لتصل إلى أوباما منفردا في مواجهة عامر عامر ولكنه فشل في استغلال الكرة واصطدم بعامر.