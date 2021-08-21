هل الجامعات الأهلية والخاصة جزء من انخفاض درجات القبول في المرحلة الأولى؟.. د. عادل عبد الغفار يجيب

أجاب الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على سؤال بشأن هل انخفاض الدرجات ينبطق على كليات الجامعات الأهلية، قائلا :"يؤثر على انخفاض الخد الادنى للجامعات الخاصة والاهلية".

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار ، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن الناس تهدي شوية ولدينا أماكن في الجامعات بالاحصائيات والدرجات وكل الأماكن تكفى كل الطلاب المتاحة، متابعا أن هناك مكان لكل طالب حاصل على الثانوية العامة.

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ٨٨،٨٪ داخل في الرحلة الأولى علمي، متابعا مافيش قلق وعلى الناس عدم المقارنة مع درجات العام الماضي.

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ليس المجموع هو ما يختار ولكن على الطالب دخول الكلية التي تتوافق مع ميوله ورغبته.

واكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه لدينا كل شيئ وكل الأمور تسير وفقا تعليمات وخطة واضحة المعالم.





فيما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى ، إن مقارنة درجات الثانوية العامة خلال هذا العام بدرجات العام الماضي غير طبيعية، مؤكدًا أن الدرجات عادت لمعدلاتها المنطقية، مشيرًا إلى أنه خلال أوائل الستينيات كان الطالب يدخل صيدلة بمجموع 66%، معقبا "الآن عودة طريقة التقويم والقياس".



وأضاف وزير التعليم العالى خلال تصريحاته فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد أفرز قدرات حقيقية للطلاب، متابعًا أن كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن ستشهد انخفاضًا في نسب التنسيق للطلاب وكليات القمة في الشعبتين العلمية