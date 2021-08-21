انتهاء عمل قافلة الهلال الأحمر الطبية بمركزي الحسنة ونخل

انتهت القافلة الطبية الموحدة من جمعية الهلال الأحمر المصري أعمالها بقري مركز الحسنة، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 556 حالة مرضية بكل من قري الحسنة ونخل بوسط سيناء.، منها (١٠٦) حالة مرضية داخل الوحدة الصحية بقرية المنبطح و تم صرف العلاج اللازم لكل حاله بالمجان ، كما تم توقيع الكشف الطبي علي ( ٢٣٧ ) حالة مرضية بمدينة الحسنة ، والباقي بنخل حيث وتم صرف العلاج اللازم لكل حاله بالمجان.



خدمة المجتمع السيناوي



وقال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء ، ان الهلال الأحمر المصري نظم قافلة طبية بمركزي: الحسنة ونخل بوسط سيناء، لخدمة المجتمع السيناوي ،وذلك في تخصصات: النساء، الأطفال، الرمد، الأمراض الجلدية ، والباطنة.. مشيرا إلى استمرار القافلة لمدة 4 أيام في كل من: نخل، رأس النقب، المنبطح، والحسنة.. حيث استفاد من تلقي خدمات القافلة الطبية ٥٥٦ مواطنًا.

قام الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاره الصحة بشمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، والدكتور أحمد طلعت مصطفى مدير الإدارة الصحية بالحسنة، بتفقد سير وانتظام العمل في القافلة بوحدة الحسنة الصحية.

كما تفقد الإدارة الصحية والوحدات الطبية في مدينة الحسنة. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف الوحدات الصحية، إلى جانب انتظام سير العمل فيها.