عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يبدأ زيارة لسول

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

يتوجه سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، السبت، إلى مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، في زيارة تستمر حتى 24 أغسطس الجاري.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن كيم سيلتقي خلال زيارته بعدد من كبار المسئولين الكوريين الجنوبيين؛ لبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتنسيق المواقف في هذا الخصوص.


وأضاف المتحدث أن كيم سيؤكد التزام كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتعاون الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والمساعي المشتركة لدفع عملية نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

سونج كيم المبعوث الأمريكي سونج كيم عاصمة كوريا وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية نيد برايس

ترشيحاتنا

شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم السبت

جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى تنسيق 2021.. اليوم

ما حكم العمل في البنوك؟ الإفتاء تجيب "فيديو"

الآثار الجانبية للقاح موديرنا : الأعراض التسعة الشائعة بعد الإصابة بـ Covid

الرئيس التونسي: لا أخاف إلا رب العالمين

بعد تعرضها للتنمر بسبب صوتها.. هنا الزاهد: المتنمر مريض نفسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ