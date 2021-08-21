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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائى كأس محمد السادس .. الرجاء المغربي يصطدم بـ اتحاد جدة السعودى

مباراة الرجاء المغربي
مباراة الرجاء المغربي واتحاد جدة

يواجه في العاشرة من مساء اليوم السبت فريق الرجاء البيضاوي المغربي على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط نظيره اتحاد جدة السعودي فى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

 

كانت المباراة النهائية للبطولة العربية قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا ويغيب أحمد حجازي عن النهائي بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الشباب السعودي وإنذار في الإياب.

 

ويقود طاقم التحكيم المصرى نهائى البطولة العربية بقيادة محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع بينما يتولى جهاد جريشة حكم فيديو.

 

ويدخل اتحاد جدة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه محليا على الرائد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الثاني لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

مشوار الفريقين

استهل فريق اتحاد جدة السعودي مشواره في النسخة الحالية من البطولة من دور الـ 32، حين واجه نظيره العهد اللبناني، وحقق فوزاً في الذهاب بنتيجة 3 – 0، وتعادلا في الإياب بدون أهداف وفي دور الـ16، أسفرت القرعة عن مواجهة بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي، فاز الأخير ذهاباً خارج ملعبه بنتيجة 2 – 1، وكرر انتصاره في الإياب بهدفين دون رد.

 

 وفي دور الثمانية، التقى فريق الاتحاد مع فريق أولمبيك أسفي المغربي وتعادلا ذهاباً 1 – 1 في جدة، قبل أن يحقق الفريق السعودي فوزاً في العودة بهدف دون رد وفي نصف النهائي، تخطى الفريق الاتحادي عقبة مواطنه الشباب السعودي، بالتعادل 2 – 2 ذهاباً ثم الفوز 2 – 1 في مباراة العودة، ليبلغ نهائي البطولة العربية.

 

 في المقابل، التقى فريق الرجاء المغربي في دور الـ 32 مع نظيره هلال القدس الفلسطيني، وفاز ذهاباً على ملعبه 1 – 0، ثم انتصر في العودة بهدفين دون رد  وفى دور الـ 16 عن ديربي مغربي خالص، جمع بين الرجاء والوداد، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 – 1، قبل أن يحقق الرجاء عودة مثيرة في العودة بالتعادل 4 – 4، ليتأهل بقاعدة الهدف الاعتباري.

 

وفي دور الثمانية، التقى فريق الرجاء بنظيره فريق مولودية الجزائر وفاز ذهاباً بنتيجة 2 – 1، ثم خسر على ملعبه 0 – 1، لكنها خسارة لم تؤثر على تأهله للمربع الذهبي وفي ذهاب نصف النهائي خسر الرجاء من الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن ينتصر في الإياب بثلاثية دون مقابل ليبلغ المباراة النهائية.

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