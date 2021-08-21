عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

نشر الاعلامى عمرو اديب تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب عمرو اديب “ ناس كتير كانت مستغربة من تحذيراتى اللي اطلقتها من الساحل . بعد مباراه سيراميكا لازم نعرف ان الزمالك هو اول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري اما بجلطات فى المخ او ازمات قلبيه . هانت وبانت هانت وبانت ”.

و حقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق فقط نجح اشرف بن شرقي في ادراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد الي بن شرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

وسجل احمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في احرازها ببراعة كبيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما تجمد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.



