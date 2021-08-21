إطلاق نار في مركز تجاري في مرسيليا الفرنسية

أصيب شخصان في إطلاق نار بالقرب من مركز تجاري في مدينة مرسيليا الفرنسية، حسبما أفادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.



وبحسب ماورد ، فإن الحادث وقع في الحي العاشر بالمدينة ، وأصيب أحد الضحايا بطلق ناري في بطنه، قالت الشرطة إن لديه سجل جنائي.

وتقوم الشرطة بالتحقيق واغلقت المكان، الذي يعتقد مبدئيًا أن دوافعه اجرامية.

أعلنت السلطات الفرنسية، أنه «تم احتواء» الحريق الذي يجتاح منذ الاثنين، أحراج سان تروبيه على الكوت دازور؛ إحدى أكثر المناطق استقطاباً للسياح في فرنسا والذي تسبب بمقتل شخصين، لكن «لم تتم السيطرة عليه» بعد.

وأوضح مدير دائرة الإطفاء والإنقاذ في منطقة فار بالكوت دازور، الكولونيل إريك جروهين، أن «احتواء الحريق يعني أن النار لم تعد تتمدد، لكن لم يتم إخماده بعد»، مضيفاً أنه يُتوقع هبوب رياح غربية؛ لذا لا يُستبعد استئناف النيران تمددها.

من جهته قال محافظ فار ايفانس ريشار من مركز قيادة جهاز الإطفاء في لولوك: «يجب أن نبقى حذرين للغاية، مع انخفاض الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة والرياح المرتقبة».

وبحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن جهاز الإطفاء وإدارة المحافظة، بات هذا الحريق وهو الأكبر هذا العام في فرنسا، يمتد على 80 كيلومتراً. وفي المجمل أتت النيران على 7100 هكتار من الغابات والكروم في جبل مور.

ولا تزال حصيلة القتلى مستقرة وهي قتيلان تم العثور على جثتيهما المتفحمتين في منزل في بلدة غريمو، إضافة إلى 26 مصاباً هم 19 مدنياً وسبعة من عناصر الإطفاء.

وتسبب الحريق بأضرار كبيرة أيضاً على صعيد التنوع الحيوي؛ إذ إنه أتى على جزء كبير من محمية سهل مور الطبيعية.