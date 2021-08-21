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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إماراتية: الأمل بتحقيق السلام في اليمن يتضاءل .. وعلى المجتمع الدولي وضع حد لبطش ميليشيا الحوثي

صحف الامارات
صحف الامارات

 أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية أن الأمل بتحقيق السلام في اليمن آخذ في التضاؤل، لافتة إلى أن ميلیشیا الحوثي تتسبب كل يوم في تدمير فرصه، إذ أن كافة مراحل الحوار معهم أفضت إلى مزيد من الدماء.


وأشارت (البيان) - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "العبث الحوثي بجهود السلام" - إلى أن استمرار التصعيد الحوثي على اليمن ومحاولة استهداف الأراضي السعودية جاء ليؤكد أن هذه الجماعة لا تفهم بالسلام ولا السياسة فهي أداة حرب ودمار، ولیست شریكا مؤھلا للسلام.. موضحة أن انتهاكات الحوثيين في اليمن ومحاولة استهداف المنشآت في السعودية يكشف أن هذه الميلیشیا باتت تهديدا لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره وسيادته فحسب، بل صارت تهديدا شاملا لأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.


ولفتت إلى أنه على المجتمع الدولي إدراك حقيقة هذه الجماعة التي لا يمكن أن تتعايش مع الآخر، مشددة على ضرورة البدء في وضع حد لبطش ميليشيا الحوثي بممارسة ضغوط حقيقية لضمان انصياعها للقرارات الدولية.
 

صحيفة إماراتية السلام اليمن المجتمع الدولي ميليشيا الحوثى

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