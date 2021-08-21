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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

علاقة مريبة.. نتنياهو يقضي إجازته بجزيرة يملكها شاهد في محاكمة فساد ضده

نتنياهو يقضي إجازته
نتنياهو يقضي إجازته في جزيرة يملكها شاهد في محاكمة فساد ضده

يقضي زعيم المعارضة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعائلته إجازة في جزيرة "هاواي" المملوكة بالكامل تقريبًا للملياردير اليهودي الأمريكي لاري إليسون، الشاهد في القضايا الجنائية التي يحاكم بموجبها رئيس الحكومة السابق.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن عائلة نتنياهو واصلت طريقها إلى "هاواي" بعد أن توجهت إلى سان فرانسيسكو لقضاء إجازة لمدة أسبوعين في الولايات المتحدة.

كشفت مراسلة القناة 12 العبرية، دافنا لئيل، عن خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإسقاط الحكومة.
 

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وحسب المراسلة الإسرائيلية، فإن نتنياهو اقتراح على وزير الجيش بيني جانتس، رئاسة الحكومة دون تناوب. 

وقالت: إن "هذا المقترح يثير الاهتمام لأنه يشير إلى أن نتنياهو يقدر أنه سيكون من الصعب للغاية إسقاط الحكومة".

وتابعت: في ظاهر الأمر، هذه صفقة مغرية لجانتس، ومن ناحية أخرى، إنها مغرية بشكل مثير للريبة وعلى أي حال يخشى جانتس من أنها ستستخدم فقط لتفكيك الحكومة وتؤدي في النهاية إلى انتخابات".

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