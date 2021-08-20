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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد: جانتس لن يذهب لتشكيل حكومة مع نتنياهو

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن وزير الدفاع بيني جانتس لن يترك الائتلاف الحكومي الحالي ويذهب لتشكيل حكومة جديدة مع زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن لابيد، قوله "إن نتنياهو ليس رئيسا للوزراء الآن ولن يصدقه أحد، لقد خدع غانتس من قبل وسيفعل ذلك مرة أخرى".

يأتي ذلك، تعليقا على تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، كشفت فيه عن "خطة جديدة يقودها بنيامين نتنياهو، لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نفتالي بينيت، تتمثل بعرض رئاسة الحكومة، دون تناوب، على وزير الدفاع بيني جانتس".

وقالت الصحيفة، إن "حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يحاول البحث عن طرق أخرى لإسقاط الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، من خلال مقترحات يعرضها على جانتس".

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وأوضحت أن "خطة نتنياهو التي عرضها على جهات في المعارضة الإسرائيلية، تنص على إمكانية الاتفاق مع وزير الدفاع وزعيم حزب أزرق أبيض، بيني جانتس على تعيينه رئيسا للحكومة، من خلال اقتراح نزع ثقة عن الحكومة الحالية، ودون تناوب".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وحلفاءه السياسيين سيلتزمون باتفاق التناوب ويمكنونه من أن يصبح رئيسا للوزراء في أغسطس 2023، قال لابيد للقناة العربية الـ12، إنه "يتوقع أن بينيت وحلفاؤه سيلتزمون باتفاق التناوب".

وأضاف لابيد، أن ”الحكومة الحالية ستقر مشروع قانون يسن حدود مدة رئاسة الوزراء“، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيمنع ”أي شخص متهم، من العمل كرئيس للوزراء أو وزير أو عضو كنيست أو رئيس بلدية“.

 

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