نتنياهو: رفضت مقترحًا أمريكيًا بتطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو: إن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليه تطبيق النموذج الافغاني على الفلسطينيين.



وأضاف نتنياهو في تدوينه له عبر حسابه بموقع "فيسبوك" أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، اتصل به عام 2013 ودعاه إلى زيارة سرية إلى أفغانستان ليرى كيف أنشأت الولايات المتحدة قوة عسكرية محلية قادرة على محاربة "الإرهاب" بمفردها.



وأشار نتنياهو إلى أن الرسالة كانت واضحة: "النموذج الأفغاني هو النموذج الذي تسعى الولايات المتحدة أيضًا لتطبيقه على القضية الفلسطينية".





وأكد نتنياهو أنه رفض العرض وتوقع أنه بمجرد مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان سينهار كل شيء"، مضيفًا أنه "لسوء الحظ، هذا ما حدث اليوم، لقد غزا نظام إسلامي متطرف أفغانستان وسيحولها إلى دولة إرهابية تعرض السلام العالمي للخطر"، وفق تعبيره.



وقال نتنياهو: "سنحقق نفس النتيجة إذا سلمنا السيطرة للفلسطينيين، لا سمح الله، لن يقيم الفلسطينيون في سنغافورة، سيقيمون دولة إرهابية في الضفة الغربية"، وتابع أن "الاستنتاج واضح: العقيدة الصحيحة هي التي أتبناها. يجب ألا نثق بالآخرين لضمان سلامتنا، يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد"، على حد قوله.