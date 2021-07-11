نتنياهو يغادر مقر إقامته الرسمي بعد شهر من خسارته لمنصبه

12 عاما في السلطة

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو رسميا مقر إقامته الرسمي في القدس المحتلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ، بعد نحو شهر من إقالته من قبل خليفته نفتالي بينيت، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



وقال متحدث باسم العائلة للصحفيين في بيان "بعد منتصف الليل بقليل غادرت عائلة نتنياهو المنزل في شارع بلفور".

تم رصد شاحنات متحركة خارج السكن وتم تصوير سيارات سوداء تخرج من مكان الإقامة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

شغل نتنياهو المتشدد، منصب زعيم إسرائيل لمدة 12 عامًا متتالية، حيث بقي في منصبه لفترة أطول من أي رئيس وزراء آخر في تاريخ إسرائيل.

ظل في منصبه حتى أثناء محاكمته بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، وهي التهم التي نفاها كلها ويقول عنها إنها مؤامرة يسارية ضده.

مغادرة نتنياهو وعائلته لمنزل رئيس وزراء تل أبيب

قاد إسرائيل خلال أربع انتخابات مثيرة للانقسام بشدة في أقل من عامين قبل أن يفوز بينيت القومي اليميني في 13 يونيو برئاسة ائتلاف متباين أيديولوجيًا ، مما أدى إلى إزاحته الرجل القديم من كرسيه.

ومع ذلك ، لم يُخلي نتنياهو مقر رئاسة الوزراء.

وبدلاً من ذلك ، واصل استضافة كبار الشخصيات بما في ذلك نيكي هايلي ، التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

في أواخر يونيو ، أعلن مكتبا نتنياهو وبينيت عن الموعد النهائي لترك رئيس الوزراء السابق لمنزله وقال إنه سيكون السبت 10 يوليو.



وسخرت منظمة "وزير الجريمة" ، وهي منظمة نظمت احتجاجات أسبوعية ضد نتنياهو خارج المنزل منذ أكثر من عام ، منه يوم الأحد.

وكتبت المجموعة على فيسبوك "إن المتهم وعائلته هربوا كآخر لصوص في الليل".

وسيتسلم بينيت مقر إقامة رئيس الوزراء اليوم الأحد.



ولا يوجد في الدولة العبرية قانون يحدد الفترة التي يتعين فيها على رئيس حكومة سابق مغادرة مقر الأقامة الرسمي بعد تركه منصبه، ولهذا دعا أعضاء في التحالف الحاكم الجديد إلى تبني قانون خاص بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن يستخدم نفتالي بينيت مقر رئيس الحكومة في القدس لممارسة الأنشطة الرسمية، فيما ستبقى عائلته في منزلها في مدينة رعنانا.