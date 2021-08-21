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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد محور المحمودية.. ونائب رئيس الهيئة الهندسية: أزلنا كافة التعديات

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء بالاسكندرية

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية، حيث انتقل من محور التعمير إلى محور المحمودية، ليتابع مشروع استكمال هذا المحور الهام الذي يربط بين الإسكندرية وعدد من محافظات الجوار، ليشكل شرياناً جديداً للحياة يخدم أهداف التنمية.

 

رافق رئيس الوزراء ، في جولته اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية.

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير، يتم وفق ايقاع سريع بالنظر إلى ما تمثله هذه المحاور من خطوة مهمة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق، بما ييسر حركة المواطنين والبضائع، كما يسهم في دفع الاستثمار وبالتالي ايجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.


واستمع رئيس الوزراء ، إلى عرض حول مكونات المشروع، وأهدافه، من اللواء أحمد العزازي، الذي أشار إلى أن مشروع استكمال محور المحمودية يستهدف إنشاء محور مروري سريع وآمن لمستخدميه، ذى تصميم قوي يربط محافظة الإسكندرية عرضياً بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ، ويكون بديلا فعالا لتخفيف الضغط عن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.


وأوضح العزازي، أن طول محور المحمودية يبلغ 55 كم، بعرض ٥ حارات مرورية بينها ٣ حارات سريعة إلى جانب حارتي خدمة، على كل ضفة من ضفتي ترعة المحمودية، ويربط بين الاتجاهين 35 كوبري مشاة عائم مزود بأنفاق لتمرير المشاة بأمان أسفل الحارات السريعة، كما يربط إتجاهي السير20 كوبري سيارات مزودة بممرات آمنة لحركة المشاة، معزولة بشكل كامل عن الحارات السريعة، حيث روعي في عملية التصميم تأمين حركة المشاة، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة.  


ولفت نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى تفاصيل سير العمل في كل قطاع بالمشروع، موضحاً أن المشروع يتكون من 4 قطاعات، تبدأ من الاسكندرية إلى كفر الدوار، ثم إلى أبو حمص، ومنها إلى إلى زاوية غزال، ووصولأً إلى المحمودية.

 

ولفت إلى أن الجزء الذي يتم تفقده اليوم، هو مشروع المحمودية 2 بمركز كفر الدوار، ويتكون من 6 كم على امتداد ترعة المحمودية، منها 3 كم بالجانب البحري و3 كم بالجانب القبلي بالمحور، وذلك لاستكمال الشريان الحيوي الجديد الذي بدأ من محافظة الإسكندرية وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية بمركز كفر الدوار وتوفير فرص استثمارية هائلة، ويتم تنفيذ هذا القطاع بنسبة إنجاز 90%، لافتاً إلى أن الأعمال في كل قطاع تشمل أعمال الإطماء، والتدبيش، والتكاسي وأعمال التربة.


وتابع  نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، أن هذا المحور يتم استكماله من خلال إزالة جميع التعديات القائمة على حرم ترعة المحمودية، واكتساب الأرض الناتجة عن تطهير واستعادة القطاع المائي التصميمي لترعة المحمودية التاريخية، الأمر الذى يمثل انتصاراً لإرادة الدولة في وقف التعديات بما يخدم التنمية. 


وعرض تفاصيل جهود حصر وازالة التعديات لاستكمال هذا المشروع، كما تم حصر الأسر المستحقة للتعويض والإعانة، وتم صرف نحو 141.225 مليون جنيه حتى الآن لتعويضها، ويتم استكمال الحصر والتعويض أولاً بأول لتذليل كافة معوقات تنفيذ هذا المشروع الهام.


وفي ختام الجولة، التقط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صورة تذكارية مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المهندسين والعمال بمشروع محور المحمودية، مثمنًأ الجهد الذي يتم ليل نهار لاستكمال عدد ضخم من المشروعات في سائر أنحاء الجمهورية.

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