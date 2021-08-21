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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موظفو الأمم المتحدة بلبنان يحيون اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب

لبنان
لبنان

شارك موظفو مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في فعاليات اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.
تضمنت الفعاليات وقفة صمت لمدة دقيقة في حديقة مقر مكتب الأمم المتحدة بلبنان.
وقالت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إن ضحايا الإرهاب يستحقون الاعتراف الكامل بحقوقهم الإنسانية وبحرياتهم الأساسية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 21 أغسطس من كل عام بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
 

موظفو الأمم المتحدة لبنان ذكرى ضحايا الإرهاب الأمم المتحدة حقوق الإنسان

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