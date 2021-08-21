فاست آند فيوريس تستعد لطرح الجزء العاشر من السلسلة العالمية لسباقات السرعة

أعلنت عدد من التقارير الأجنبية ، أن الجزء العاشر من سلسلة أفلام فاست آند فيوريس والذى يعتبر قبل الأخير من سلسلة أفلام السرعة والاثارة ، سيبدأ تصويره في يناير 2022 ، على أن يتم إصداره في 7 أبريل 2023 .

وقالت مجلة Entertainment Weekly الامريكية ، ان الجزء العاشر من سلسلة أفلام فاست آند فيوريس ، سيقوم بإخراجه جاستن لين ، كما سيشارك عدد من النجوم في بطولته مثل ميشيل رودريغيز، وجوردانا بروستر، وتيريز جيبسون، وكريس بريدجز، وسونغ كانغ، وجايسون ستاثام، ولم يتم التأكيد حتى الان إذا كان سيُشارك جون سينا أم لا.

ولكن من المؤكد ان النجم دواين جونسون الذي لعب دور البطولة في العديد من أجزاء السلسلة ، لم يشارك في الجزئيين الأخيرين ، بعد ان اعلن رسميا عن ذلك قائلا : "أتمنى لهم حظاً سعيداً في الجزئيين العاشر والحادي عشر، حيث سيقومون بإكمال السلسلة بدوني".

وكان قد تم طرح الجزء التاسع ، والذى يعتبر أحدث أفلام السلسلة مؤخرا، والذي تم تأجيله لأكثر من عام، وتم عرضه في السينمات في بداية الصيف، ولا يزال ثالث أعلى فيلم في عام 2021، حيث حقق أكثر من 680 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وظهرت العديد من السيارات الأسطورية والخارقة في الجزء التاسع من سلسلة أفلام فاست آند فيوريس الشهيرة ، من بينها دودج تشارجر موديل 1968 الأسطورية ، و تويوتا سوبرا الخاصة بالنجم الشهير بول ووكر ، و سيارة تويوتا 86 ، و السيارة جيب جراند شيروكي L 2021 الاحدث في هذه القائمة .