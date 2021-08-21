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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى للعام الجامعي 2021- 2022

مكتب تنسيق جامعة
مكتب تنسيق جامعة المنصورة

شهدت  جامعة المنصورة اليوم  السبت، إقبالا ملحوظا  لتسجيل الرغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ م.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب انه تم اليوم استقبال طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم بفرع مكتب التنسيق بالجامعة حيث يقدم المكتب الدعم الفنى ومساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات حسب رغبتهم.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق انه  تم تجهيز معامل الحاسب الآلى وعددها 5معامل كالتالي عـدد (۳) معامـل بكلية التربية وعدد (۱) معمل بكلية الصيدلة بالإضافة إلى مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخـدمات الالكترونيـة لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر ثم تجهيز معامل الحاسب الألى لتستوعب طلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة (الأولـى - الثانيـة - الثالثـة) بالإضافة إلى مرحلة التخلفات ۳ - تم تجهيز معامل الحاسب الألي لتستوعب طلاب الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات - وخمس سنوات) بالإضـافة إلـى خريجي المعاهد الفنية. 

وأوضح أنه تم تجهيز معامل الحاسب الألى لتستوعب طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية) وتم مراعاة مسافات التباعد الإجتماعي داخل معامل الحاسب الألى حيث تم ترك جهاز كمبيوتر فارغ بين كل جهازين كمبيوتر و تم عمل لجان للإستعلامات للرد على استفسارات وشكاوي الطلاب وتم استخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب، و تم توفير أدوات التطهير اللازمة بالمكتب من كحول وقفازات وكمامات للعاملين بالكتب وتم وضع بوابة تطهير على البواية الرئيسية وتم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعاً للإزدحام والتكدس وتم وضع ملصقات على الارض لمراعاة المسافات بين الطلاب والتباعد الإجتماعي و تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس وتم تجهيز المكتب من الخارج بعدد كافي من الكراسي مع مراعاة مسافات التباعد بين الكراسي .

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اليوم الطلاب التنسيق المنصورة أبناء جامعة أسيوط

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