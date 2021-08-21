أخبار التعليم.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. وزير التعليم: لم نقرر تطعيم الطلاب فوق سن 12 عاما بلقاح كورونا إجباريا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. "التعليم" بمواصفات عالمية ومصروفات قليلة

تستمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، بمصروفات قليلة دون عن غيرها من الجامعات الخاصة، حيث تحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى إلى جانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى الى تحويل الجامعات الكبرى الى "جامعات ذكية" تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس.

وزير التعليم: تطعيم الطلاب فوق سن 12 عاما بلقاح كورونا إجباريا لم يتقرر بعد

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استفسارا على جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب نصه كالتالي : هل سيتم تطعيم الطلاب فوق سن 12 عام بلقاح كورونا إجبارياً.. حرصاً على الصالح العام؟.

تنسيق الجامعات 2021: إقبال متوسط لطلاب الثانوية على معامل هندسة عين شمس



شهدت اليوم السبت، الموافق 21 اغسطس معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إقبالاً متوسطاً من قبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية ، وسط الإجراءات الاحترازية الوقاية.

تنسيق الجامعات 2021.. عميد بنات عين شمس تتفقد المعامل الإلكترونية لاستقبال الطلاب

قامت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، وأ.د مى حلمى، وكيل الكلية البنات لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم، السبت، بجولة تفقدية في معامل التنسيق الإلكتروني للجامعات ٢٠٢١ بكلية البنات.

ننشر رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

تظلمات الثانوية العامة 2021 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم.



جامعة سوهاج تستجيب لابنة مركز طما بمنحة مجانية للدراسة بكلية الطب

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اتصال تليفوني بالطالبة آية حسان عطية، بعد مناشدة أهالي مركز طما للتكفل بمصروفاتها خلال دراستها بكلية الطب، نظرا لظروفها شديدة الصعوبة، وذلك بعد حصولها على الثانوية العامة بمجموع 399 بنسبة 97.3% بالقسم العلمي.

تنسيق الجامعات 2021| آداب عين شمس تعلن شروط الالتحاق ببرامجها الدراسية المتميزة

انطلقت رسميا اليوم، أعمال تنسيق الجامعات 2021 ، وفي هذا الاطار أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية، وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية.. رتب رغباتك قبل التسجل في تنسيق المرحلة الأولى 2021

انطلقت تنسيق المرحله الأولى 2021 مساء أمس، بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل ، وللطلاب راغبي التسجيل يمكن زيارة عبر هذا الرابط.



بدء تنسيق المرحلة الأولى 2021 بمعامل الحاسب الآلي بجامعة الفيوم.. شاهد

تنسيق المرحله الاولي 2021، بدأ بجامعة الفيوم ، حيث بدأت معامل تنسيق القبول الإلكترونى بجامعة الفيوم طلاب المرحلة الأولى لتنسيق قبول الثانوية العامة بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والعلوم والهندسة، والتي تستمر من السبت ٢٠٢١/٨/٢١ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/٢٥

انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بجامعة سوهاج

استقبل اليوم مكتب التنسيق الإلكترونى للثانوية العامة بجامعة سوهاج، طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغبات القبول بالجامعات لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢م، والتي تقبل بحد أدني للشعبة العلمية ٣٦٢.٥ درجة فأكثر أى بنسبة ٨٨.٤١%، وحد أدني للشعبة الهندسية ٣٢٨ درجة فأكثر أى بنسبة ٨٠%، بالإضافة إلى ٢٦٩.٥ درجة فأكثر كحد أدني للشعبة الأدبية أى بنسبة ٦٥.٧٣%.

التعليم: 52 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بلا شكاوى

أدى اليوم، السبت، 52012 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك لـ الدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم السابع للامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (94) مادة امتحانية.