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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021| آداب عين شمس تعلن شروط الالتحاق ببرامجها الدراسية المتميزة

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

انطلقت رسميا اليوم، أعمال تنسيق الجامعات 2021 ، وفي هذا الاطار أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية، وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد  كلية الآداب بـ جامعة عين شمس ، إنه في إطار تنسيق الجامعات 2021 ، الكلية أطلقت ٤ برامج دراسية جديدة العام الماضى بمصروفات وتتضمن : برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (  جيوماتكس )، برنامج اللغة الهندية ، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية ، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، وقد شهدت هذه البرامج إقبالا ملحوظا من الطلاب، نظرا لجودة الخدمة التعليمية بها في إطار سعى الكلية المستمر  للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل.


وأشار د .مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بـ جامعة عين شمس، إلى أنه يستفيد من هذه البرامج الطلاب خريجي الثانوية العامة أو الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الطلاب الوافدين .


وأضاف عميد كلية الآداب بـ جامعة عين شمس ، أن الكلية أعلنت شروط الالتحاق بالبرامج الدراسية القائمة والتى تشهد إقبالا كبيرا أيضا من الطلاب وتشمل هذه التخصصات : " اللغة الإنجليزية وآدابها ، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها ( الفارسي - الاوردو - التركي ) ، اللغة العبرية ، المكتبات والمعلومات ، الحضارة الأوروبية القديمة ، التاريخ ، الجغرافيا ، الفلسفة ، علم النفس ، علم الاجتماع ، علوم الاتصال والإعلام وأخيرا برنامج الدراما والنقد المسرحي، لافتة إلى أنه لم يتم إدراج برنامج الآثار وذلك  لتحويله إلى كلية الآثار بدءا من هذا العام .


وقالت د. حنان كامل وكيلة  كلية الآداب بـ جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، إن إدارة الكلية حريصة على تقديم خدمة نموذجية في البرامج الدراسية الجديدة والمعتمدة ، حيث تم افتتاح قاعات دراسية جديدة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية وكذلك أحدث أجهزة التكييف ووسائل الإنارة وأجهزة الإنذار ضد الحرائق. 


وأضافت وكيلة  كلية الآداب بـ جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن هذه البرامج على الموقع الالكترونى والصفحة الرسمية للكلية وكذلك تم طباعة البرشورات والمطويات التى تتضمن كل المعلومات التى تفيد الطالب في اختيار البرنامج المناسب له ، وكذلك يتم عرضها على الشاشات بالكلية .

كلية الاداب عين شمس تنسيق الجامعات 2021 عميد كلية الاداب جامعة عين شمس

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